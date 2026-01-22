Menü Kapat
Yaşam
 | Özge Sönmez

Eyüpsultan'da korkunç yangın! Evden çıkamadı, feci şekilde can verdi

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde çıkan yangında dehşet yaşandı. Gecekonduda çıkan yangın bitişikteki diğer gecekonduya sıçradı. Evden çıkamayan bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 09:11

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'taki bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı. Şiddetlenen alevler yandaki gecekonduya da sıçrayınca dehşet yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eyüpsultan'da korkunç yangın! Evden çıkamadı, feci şekilde can verdi

AYAĞINDAN RAHATSIZLIĞI VARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınan yangın esnasında evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Alevlerin sıçradığı bitişikteki evde ise dumandan etkilenen Fatma Balcı ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.

Eyüpsultan'da korkunç yangın! Evden çıkamadı, feci şekilde can verdi

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın esnasında gecekondudaki mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#Yaşam
