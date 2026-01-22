500 bine yakın çalışanı ilgilendiriyor! Yarı zamanlı çalışma hakkı Resmi Gazete'de

Kategoriler
Kamuda görev alan 500 bine yakın sözleşmeli personeli ilgilendiren karar yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sözleşmeli çalışanlar da doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanacak.
Devlet memurlarına verilen doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin hüküm, sözleşmeli personele de aynı usul ve esaslar çerçevesinde kıyasen uygulanacak.
Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personelleri belirlemede Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.