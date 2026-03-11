Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Yaşam
Editor
 Serhat Yıldız

İzmir'de aç kalan yaban domuzları şehre indi: Sokak sokak yiyecek aradılar!

İzmir'de ormanlık alandan yerleşim yerine inen yaban domuzu sürüsü güpegündüz sokaklarda yiyecek aradı. Çöpleri karıştıran domuzları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

İzmir'de aç kalan yaban domuzları şehre indi: Sokak sokak yiyecek aradılar!
Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, rotalarını ilçesine çevirdi. Yetişkin ve yavrulardan oluşan bir domuz sürüsü, gündüz vakti sokak aralarında dolaştı.

İzmir'de aç kalan yaban domuzları şehre indi: Sokak sokak yiyecek aradılar!

YABAN DOMUZLARI SOKAĞA İNDİ

Evlerin arasına kadar giren domuzlar, çevredeki çöp konteynerlerini karıştırarak karınlarını doyurmaya çalıştı. Sürünün rahat tavırları ve insanlardan kaçmamaları dikkat çekti.

İzmir'de aç kalan yaban domuzları şehre indi: Sokak sokak yiyecek aradılar!

Sokakta yürürken karşılarında yaban domuzlarını gören bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadı. İnsanlara aldırış etmeyen domuzlar, uzun süre çöplerde yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

#Doğa
#balçova
#yaban domuzu
#Hayvanlar Alemi
#Şehir Hayatı
#Yaşam
