İzmir'de akıllara durgunluk veren tuzak! Villasına çöküp paraları sosyal medyada paylaştılar

İzmir'de yaşayan Cengiz Ünal villasını satmak isterken akılalmaz bir tuzağa düştü. 2 yıl önce tanıştığı Nuri Yıldırım ile taksi plakası ve 300 bin lira karşılığında villasını satmak için anlaştı. Daha sonra Yıldırım ailesinin Cengiz Ünal'ın hesabına 3 milyon lira göndermesiyle olanlar oldu. İşte akıllara durgunluk veren dolandırıcılığın detayları...

İzmir'de oto yedek parça işiyle uğraşan 54 yaşındaki Cengiz Ünal akılalmaz bir şekilde dolandırıldı. 2 yıl önce arkadaşı vasıtasıyla perdeci Nuri Yıldırım ile tanışan Ünal, Menemen'deki villasını, Yıldırım'a ait olan taksi plakası ve 300 bin lira nakit karşılığında satmak için anlaştı.

ÖNCE HESABA 3 MİLYON LİRA GÖNDERDİLER SONRA İSE...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yıldırım ailesi, Cengiz Ünal'ın hesabına 3 milyon lira gönderdi. Ünal'a bu parayı çekip kendilerine vermesi gerektiği söylendi. Cengiz Ünal, Yıldırım ailesinin hesabına gönderdiği 3 milyon lira parayı bankadan çekip bavulla Hasan Yıldırım'a verdi. Ardından taksinin satışı için gittiği noterde aracın borcu olduğu için üzerine alamadı. Ancak villanın devrini gerçekleştirdi.

PARALARI TİKTOK'TA PAYLAŞTILAR

Aradan günler geçmesine rağmen taksinin borcunun kapanmadığı bahanesiyle Cengiz Ünal'ı oyalayan Hasan Yıldırım, taksinin devrini yapmadı.

Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım'a ait TikTok hesabından bavuldan çıkartılan 3 milyon lira banknotların videosu paylaşıldı. Paylaşımlarda, 'Reis Hasan Yıldırım', 'iyi seyirler', 'aslan kuzenim yaptığın ticaretten dolayı senle gurur duyuyorum. Allah bahtını açık etsin', 'aslan yeğenlerim benim', 'sezon açıldı, akıyor bugün maşallah' şeklinde ifadeler yer aldığı görüldü.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Günlerce oyalanan, villasından olan ve taksi plakasına kavuşamayan Cengiz Ünal, Yıldırım ailesi mensubu 4 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan şikayette bulundu.

DOSYA YENİDEN ELE ALINACAK

Savcılık bu soruşturmada aralarında villa ve taksi takası için yazılı bir belge bulunmadığından dolayı takipsizlik verdi. Ünal, Yıldırım ailesiyle ilgili daha önce dolandırıcılık yaptıklarıyla ilgili sosyal medyada haberlerin bulunduğunu ancak savcılığın eksik soruşturma yaparak takipsizlik verdiğini belirterek avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti ve İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi reddetti. Dosya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlık eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle takipsizlik kararının bozulmasına karar verdi. Dosya şimdi yeniden ele alınacak.