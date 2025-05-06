Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

İzmir'de akıllara durgunluk veren tuzak! Villasına çöküp paraları sosyal medyada paylaştılar

İzmir'de yaşayan Cengiz Ünal villasını satmak isterken akılalmaz bir tuzağa düştü. 2 yıl önce tanıştığı Nuri Yıldırım ile taksi plakası ve 300 bin lira karşılığında villasını satmak için anlaştı. Daha sonra Yıldırım ailesinin Cengiz Ünal'ın hesabına 3 milyon lira göndermesiyle olanlar oldu. İşte akıllara durgunluk veren dolandırıcılığın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'de akıllara durgunluk veren tuzak! Villasına çöküp paraları sosyal medyada paylaştılar
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 09:55

İzmir'de oto yedek parça işiyle uğraşan 54 yaşındaki Cengiz Ünal akılalmaz bir şekilde dolandırıldı. 2 yıl önce arkadaşı vasıtasıyla perdeci Nuri Yıldırım ile tanışan Ünal, Menemen'deki villasını, Yıldırım'a ait olan taksi plakası ve 300 bin lira nakit karşılığında satmak için anlaştı.

İzmir'de akıllara durgunluk veren tuzak! Villasına çöküp paraları sosyal medyada paylaştılar

ÖNCE HESABA 3 MİLYON LİRA GÖNDERDİLER SONRA İSE...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yıldırım ailesi, Cengiz Ünal'ın hesabına 3 milyon lira gönderdi. Ünal'a bu parayı çekip kendilerine vermesi gerektiği söylendi. Cengiz Ünal, Yıldırım ailesinin hesabına gönderdiği 3 milyon lira parayı bankadan çekip bavulla Hasan Yıldırım'a verdi. Ardından taksinin satışı için gittiği noterde aracın borcu olduğu için üzerine alamadı. Ancak villanın devrini gerçekleştirdi.

İzmir'de akıllara durgunluk veren tuzak! Villasına çöküp paraları sosyal medyada paylaştılar

PARALARI TİKTOK'TA PAYLAŞTILAR

Aradan günler geçmesine rağmen taksinin borcunun kapanmadığı bahanesiyle Cengiz Ünal'ı oyalayan Hasan Yıldırım, taksinin devrini yapmadı.

Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım'a ait TikTok hesabından bavuldan çıkartılan 3 milyon lira banknotların videosu paylaşıldı. Paylaşımlarda, 'Reis Hasan Yıldırım', 'iyi seyirler', 'aslan kuzenim yaptığın ticaretten dolayı senle gurur duyuyorum. Allah bahtını açık etsin', 'aslan yeğenlerim benim', 'sezon açıldı, akıyor bugün maşallah' şeklinde ifadeler yer aldığı görüldü.

İzmir'de akıllara durgunluk veren tuzak! Villasına çöküp paraları sosyal medyada paylaştılar

ŞİKAYETTE BULUNDU

Günlerce oyalanan, villasından olan ve taksi plakasına kavuşamayan Cengiz Ünal, Yıldırım ailesi mensubu 4 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan şikayette bulundu.

İzmir'de akıllara durgunluk veren tuzak! Villasına çöküp paraları sosyal medyada paylaştılar

DOSYA YENİDEN ELE ALINACAK

Savcılık bu soruşturmada aralarında villa ve taksi takası için yazılı bir belge bulunmadığından dolayı takipsizlik verdi. Ünal, Yıldırım ailesiyle ilgili daha önce dolandırıcılık yaptıklarıyla ilgili sosyal medyada haberlerin bulunduğunu ancak savcılığın eksik soruşturma yaparak takipsizlik verdiğini belirterek avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti ve İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi reddetti. Dosya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlık eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle takipsizlik kararının bozulmasına karar verdi. Dosya şimdi yeniden ele alınacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyaz eşya alırken dolandırıldılar: Bu yönteme dikkat!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti: Bu tuzaklara düşmeyin
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.