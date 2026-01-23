İzmir'de babasının mezarını ziyaret eden vatandaş binlerce uyuşturucu hap buldu

Kategoriler
İstanbul
Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele hız kesmeksizin sürerken zehir tacirleri de güvenlik güçlerinin operasyonlarından kaçmak için türlü yollara başvuruyor.
İzmir'de Soğukkuyu Mezarlığı içerisinde ilginç bir olay yaşandı. Babasının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarın yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi.
Kutular incelendiğinde, içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.