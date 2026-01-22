Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Bilal Hancı her şeyi itiraf etti: 'Evde vardı, bana da ikram etti'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi verilen sosyal medyada fenomeni Bilal Hancı ifadesinde her şeyi itiraf etti. Amsterdam'a gittiğinde kokain içtiğini itiraf eden Hancı, Türkiye'de de kullanmaya devam ettiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 08:05
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 08:10

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ gözaltına alınmıştı. Abdullah Gençal'ın tutuklanırken, Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi. Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hancı ifadesinde kokain kullandığını itiraf etti. Yaşadığı olaylı boşanma sonrası kokain kullandığını belirten Hancı, "Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim" dedi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Bilal Hancı her şeyi itiraf etti: 'Evde vardı, bana da ikram etti'

"ÇOK KÖTÜ HİSSETTİĞİMDE KULLANDIM"

İlk olarak Amsterdam'da kokain kullandığını belirten Hancı, "2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir defa, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim" dedi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Bilal Hancı her şeyi itiraf etti: 'Evde vardı, bana da ikram etti'

"KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİNE KATILMADIM"

Yalısında uyuşturucu partileri veren Kasım Garipoğlu ile ilgili soruya da cevap veren Hancı, "Bu şahsı hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım" ifadelerini kullandı.

"EVDE ZATEN MADDE VARDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir başka şüphelinin iddialarına da yanıt veren Bilal Hancı, anlatılan olayların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Bilal Hancı her şeyi itiraf etti: 'Evde vardı, bana da ikram etti'

Hancı, “Gala gecesinden sonra yalnızca ikimiz onun evine gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Evde zaten madde vardı, bana ikram etti. Cinsel birliktelik yaşanmadı" dedi.

"GRUP SEKS İDDİASI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

İfadesinin devamında Hancı, şunları söyledi;

"Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Bilal Hancı dahil 4 kişi için karar verildi
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.