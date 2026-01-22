Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Bilal Hancı her şeyi itiraf etti: 'Evde vardı, bana da ikram etti'

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ gözaltına alınmıştı. Abdullah Gençal'ın tutuklanırken, Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi. Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hancı ifadesinde kokain kullandığını itiraf etti. Yaşadığı olaylı boşanma sonrası kokain kullandığını belirten Hancı, "Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim" dedi.

"ÇOK KÖTÜ HİSSETTİĞİMDE KULLANDIM"

İlk olarak Amsterdam'da kokain kullandığını belirten Hancı, "2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir defa, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim" dedi.

"KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİNE KATILMADIM"

Yalısında uyuşturucu partileri veren Kasım Garipoğlu ile ilgili soruya da cevap veren Hancı, "Bu şahsı hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım" ifadelerini kullandı.

"EVDE ZATEN MADDE VARDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir başka şüphelinin iddialarına da yanıt veren Bilal Hancı, anlatılan olayların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hancı, “Gala gecesinden sonra yalnızca ikimiz onun evine gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Evde zaten madde vardı, bana ikram etti. Cinsel birliktelik yaşanmadı" dedi.

"GRUP SEKS İDDİASI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

İfadesinin devamında Hancı, şunları söyledi;

"Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim.”