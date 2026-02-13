İzmir'de dereler taştı! Sahil şeridi, sokaklar ve evler sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarılarının ardından birçok ilde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Bu illerin başında gelen İzmir'de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle hayat felç oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.

SOKAKLAR, EVLER VE CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.