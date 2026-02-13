Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İzmir'de dereler taştı! Sahil şeridi, sokaklar ve evler sular altında kaldı

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde şiddetli yağış hayatı felç etti. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar göle döndü. Şavklı Dere ve Sıcak Dere'nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 07:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarılarının ardından birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Bu illerin başında gelen 'de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle hayat felç oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.

İzmir'de dereler taştı! Sahil şeridi, sokaklar ve evler sular altında kaldı

SOKAKLAR, EVLER VE CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.

İzmir'de dereler taştı! Sahil şeridi, sokaklar ve evler sular altında kaldı

Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki ve su baskınları etkisini sürdürüyor.

İzmir'de dereler taştı! Sahil şeridi, sokaklar ve evler sular altında kaldı
