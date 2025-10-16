Menü Kapat
TGRT Haber
İzmir'de dev operasyon! Tam 24 saat sürdü, 173 şahıs kıskıvrak yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 173 şahıs kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 12:25

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen operasyona 208 personel katıldı. Dün saat 06.30'da kent genelinde gerçekleştirilen, 100 adrese eş zamanlı olarak yapılan ve 24 saat süren kapsamında; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı.

İzmir'de dev operasyon! Tam 24 saat sürdü, 173 şahıs kıskıvrak yakalandı

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan bazıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

