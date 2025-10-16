İzmir'de dev operasyon! Tam 24 saat sürdü, 173 şahıs kıskıvrak yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen operasyona 208 personel katıldı. Dün saat 06.30'da kent genelinde gerçekleştirilen, 100 adrese eş zamanlı olarak yapılan ve 24 saat süren operasyon kapsamında; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan bazıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.