Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İzmir'de kahreden kaza! Anne ve baba öldü, 5 aylık bebekleri yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek bir başka otomobile çarptı. Kazada anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri ise yaralandı. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsünün ise hayati tehlikesi devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'de kahreden kaza! Anne ve baba öldü, 5 aylık bebekleri yaralı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 04:43
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 05:30

İzmir'de bayram sabahına doğru ilerlerken kahreden bir kaza meydana geldi. Otomobillerin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

REFÜJE ÇARPIP KARŞI ŞERRİDE FIRLADI

Kaza Bornova ilçesinde meydana geldi. Ankara Asfaltı Caddesi'nde E.E. idaresindeki İzmir plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın kullandığı İstanbul plakalı otomobile ve bariyere çarparak durabildi.

İzmir'de kahreden kaza! Anne ve baba öldü, 5 aylık bebekleri yaralı

KAZADAN KAHREDEN HABER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

İzmir'de kahreden kaza! Anne ve baba öldü, 5 aylık bebekleri yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karşı şeride dalan otomobilin sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İzmir'de kahreden kaza! Anne ve baba öldü, 5 aylık bebekleri yaralı

BEBEK ARABASI ÇIKARILDI

Hayatını kaybeden Aslan çiftinin çocukları V.E. Aslan'a ait bebek arabası kaza yapan araçtan çıkarıldı.

İzmir'de kahreden kaza! Anne ve baba öldü, 5 aylık bebekleri yaralı

HER ŞEYİ ANLATAN BAKIŞ...

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Feci kazanın ardından olay yerinde anne ve babanın cansız bedeniyle karşılaşıp bebeklerini yaralı halde bulan sağlık ekiplerinin üzgün ve çaresiz bakışları ise yürekleri dağladı.

İzmir'de kahreden kaza! Anne ve baba öldü, 5 aylık bebekleri yaralı

ANKARA'YA GİDECEKLERDİ

İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Aslan çiftinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Çarptığı yayayı metrelerce sürükledi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.