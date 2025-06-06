İzmir'de kahreden kaza! Anne ve baba öldü, 5 aylık bebekleri yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek bir başka otomobile çarptı. Kazada anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri ise yaralandı. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsünün ise hayati tehlikesi devam ediyor.

İzmir'de bayram sabahına doğru ilerlerken kahreden bir kaza meydana geldi. Otomobillerin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

REFÜJE ÇARPIP KARŞI ŞERRİDE FIRLADI

Kaza Bornova ilçesinde meydana geldi. Ankara Asfaltı Caddesi'nde E.E. idaresindeki İzmir plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın kullandığı İstanbul plakalı otomobile ve bariyere çarparak durabildi.

KAZADAN KAHREDEN HABER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karşı şeride dalan otomobilin sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BEBEK ARABASI ÇIKARILDI

Hayatını kaybeden Aslan çiftinin çocukları V.E. Aslan'a ait bebek arabası kaza yapan araçtan çıkarıldı.

HER ŞEYİ ANLATAN BAKIŞ...

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Feci kazanın ardından olay yerinde anne ve babanın cansız bedeniyle karşılaşıp bebeklerini yaralı halde bulan sağlık ekiplerinin üzgün ve çaresiz bakışları ise yürekleri dağladı.

ANKARA'YA GİDECEKLERDİ

İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Aslan çiftinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.