İzmir'de kan donduran olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı

Kan donduran olay İzmir'de meydana geldi. Dün öğle saatlerinde Kevser C. isimli kadın kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin bebek ile sahile geldi. Bir süre sahilde yürüyen anne daha sonra bebeğini suya attı.

DENİZDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Çevreden olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Engin bebek, 112 sağlı görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Anne Kevser C. ise polis tarafından gözaltına alındı. Annenin, ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşadığı için bu kan donduran eylemi yaptığı bildirildi.