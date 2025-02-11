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 | Bengül Büyükhan

Tekirdağ'da kan donduran vahşet! Kızının sosyal medya paylaşımlarını gören baba dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını öldürdü

Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Baba ise aynı evde bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan baba kızını sosyal medya hesabından erkek arkadaşıyla yaptığı paylaşımları gördüğü için boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Tekirdağ'da kan donduran vahşet! Kızının sosyal medya paylaşımlarını gören baba dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:37

Korkunç olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki bir kız babasının evinde ölü bulundu. Baba kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. 44 yaşındaki A.Y.'nin, daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi. Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

13 YAŞINDAKİ KIZ ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y.'nin yaşamının yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu. Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

KIZINI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ!

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı. İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartışık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

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