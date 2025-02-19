İzmir'de koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak katletti

İzmir’in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda bir vahşet yaşandı. Kardeşinin yanında yaşayan 34 yaşındaki Fatma Ş., boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi M.Ş. ile buluştu.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş., buluşma sırasında Fatma Ş.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan kadını ormanlık alana bırakan zanlı, olay yerinden kaçtı. Yerde hareketsiz yatan Fatma Ş.’yi fark eden vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.