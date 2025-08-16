İzmir'de korku dolu anlar! Yangın büyüdü evler küle döndü

İzmir'de hurdalıkta başlayan yangın çevre evlere de sıçrayınca vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saat 11 sıralarında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevleri ve yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle çevredeki evlere yayıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Mahalle sakinlerinden Pınar Akdeniz, "Çok büyük bir yangın. Burada tanıdıklarımızın evleri vardı. Hepsi şu an büyük korku yaşıyor. Hepimiz çok korktuk, alevler çok büyüktü, hâlâ söndürülemedi" dedi. Göksel Yücel ise, "Hurdalıkta çıkan yangın daha sonra evlere sıçradı. İtfaiye hortumundan çıkan su yetmiyor. Sağ olsun itfaiye, polis ve sağlık ekipleri zamanında geldi ancak herkes korku dolu anlar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası müdahaleler için hazır bekletiliyor.