28°
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

İzmir'de korku dolu anlar! Yangın büyüdü evler küle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. Evler küle dönerken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
14:36
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
14:43

İzmir'de hurdalıkta başlayan çevre evlere de sıçrayınca vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saat 11 sıralarında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevleri ve yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi.

İzmir'de korku dolu anlar! Yangın büyüdü evler küle döndü

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle çevredeki evlere yayıldı.

İzmir'de korku dolu anlar! Yangın büyüdü evler küle döndü

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Mahalle sakinlerinden Pınar Akdeniz, "Çok büyük bir yangın. Burada tanıdıklarımızın evleri vardı. Hepsi şu an büyük korku yaşıyor. Hepimiz çok korktuk, alevler çok büyüktü, hâlâ söndürülemedi" dedi. Göksel Yücel ise, "Hurdalıkta çıkan yangın daha sonra evlere sıçradı. İtfaiye hortumundan çıkan su yetmiyor. Sağ olsun itfaiye, polis ve sağlık ekipleri zamanında geldi ancak herkes korku dolu anlar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'de korku dolu anlar! Yangın büyüdü evler küle döndü

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası müdahaleler için hazır bekletiliyor.

