Arama Kapat
28°
 Bengül Arıca

Yol verme tartışması kanlı bitti! Sürücü ve ailesine dehşeti yaşattılar

Isparta'da yol verme tartışması hastanede son buldu. Yaşanan kavga sırasında sürücü, eşi, iki çocuğu, bir mahalle sakini darp edildi. O dehşet anları sürücünün kızı tarafından saniye saniye kaydedildi.

Isparta'da yol verme tartışması büyüyünce bir aile dehşeti yaşadı. Fatih Irmak, otomobiliyle seyir halindeyken önünde ilerleyen H.E. ve H.G. isimli motosiklet sürücülerinden yol istedi. Bu sırada çıkan tartışma sonrası Irmak ve ailesi sözlü saldırıya uğradı, otomobile de tekme atıldı. Kısa sürede araçlarında hasar olup olmadığını anlamak üzere araçlarını kenara çektikten sonra arbedeye dönüşen olayda Fatih Irmak, eşi Ayşin Irmak ve çocukları Zehra ile Cahide darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile fertleri hastaneye başvurduktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı görüntüleri ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Yol verme tartışması kanlı bitti! Sürücü ve ailesine dehşeti yaşattılar

"‘KOSKOCA YOLA SIĞAMADIN MI?' DİYEREK AĞIR KÜFÜRLER ETTİ"

Gece saat 12.00 sıralarında eşi ve iki kızıyla birlikte evine doğru ilerlerken önünde seyreden iki motosiklet gördüğünü, yol vermeleri için kornaya bastığını belirten Fatih Irmak, "Yanlarından geçerken biri, ‘Koskoca yola sığamadın mı?' diyerek ağır küfürler etti. Ardından aracımıza tekme attılar. Durmayıp yoluma devam ettim ve aynadan baktığımda beni takip etmediklerini düşündüm. Aracımı kenara çekip eşimle birlikte ne olduğuna bakmak istedik. Bu sırada motosikletlilerin bizi takip ettiğini fark ettik. Son sürat üzerimize geliyorlardı. Hemen polisi aradık" ifadelerini kullandı.

Yol verme tartışması kanlı bitti! Sürücü ve ailesine dehşeti yaşattılar

"BENİ SÜRÜKLEYİP BİR SİTENİN BAHÇESİNE DOĞRU ATMIŞLAR"

Kısa süre sonra motosikletlerini yere fırlatıp üzerlerine doğru saldırdıklarını ifade eden Irmak, "Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştüm, bilincimi kaybettim. Beni sürükleyip bir sitenin bahçesine doğru atmışlar istinat duvarına takıldığım için aşağıya düşmemişim. Arbede yaklaşık 15 dakika sürdü. Bu süre boyunca bize sürekli küfür ettiler, tekme tokat saldırdılar. Eşim ve kızımın yanı sıra olaya müdahale eden bir mahalle sakini ile ilk gelen asayiş ekibinden bir polisi de darp etmeye çalıştılar. Saldırganlardan biri olay boyunca ‘Sizin karnınızı mermilerle doldururum' diyerek tehditler savurdu" dedi.

Yol verme tartışması kanlı bitti! Sürücü ve ailesine dehşeti yaşattılar

"SERBEST BIRAKILMALARI ALDIĞIMIZ DARBELERDEN DAHA ÇOK ACITTI"

Olay bittikten sonra saldırganlardan birinin kelepçelendiğini belirten Irmak, "Diğeri ise polis aracında görüntüsünü çeken kızıma küfür ederek saldırmaya çalıştı. Bu tavırlar bizi derinden yaraladı. Karakolda da saldırganların rahat hareketleri, tehditkâr bakışları devam etti. Biz ifadelerimizi verip şikayetçi olduk. Ancak bu kişilerin serbest bırakıldığını öğrenmek, aldığımız fiziki darbelerden daha çok bizi üzdü. Gereğinin yapılmasını ve bu şahısların cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Irmak ailesi serbest bırakılan H.G ve H.E.'nin en ağır şekilde cezalandırılmaları için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

