İzmir'de kuvvetli fırtınada deniz taştı! Araçlar yol almakta zorlandı, vatandaş ayağına torba geçirdi

Şiddetli fırtına nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde deniz taştı. Yayalar ve araçlar su basan yollarda güçlükle ilerlemek zorunda kalırken bazı ağaçlar da rüzgarın etkisiyle devrildi.

İzmir'de kuvvetli fırtınada deniz taştı! Araçlar yol almakta zorlandı, vatandaş ayağına torba geçirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 21:40

'in ve Konak ilçelerinde kuvvetli denizin taşmasına neden olurken, yollar su altında kaldı.

Karşıyaka Vapur İskelesi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı ile Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şube arasındaki bölgede deniz taşması nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İzmir'de kuvvetli fırtınada deniz taştı! Araçlar yol almakta zorlandı, vatandaş ayağına torba geçirdi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Vatandaşlar ayakkabılarını ellerine alarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. İlçede bazı ağaçlar kuvvetli fırtına nedeniyle devrildi.

Karşıyaka Tramvayı seferleri de hava muhalefeti ve deniz taşması nedeniyle Alaybey Karşıyaka İskele ve Çarşı-Katip Çelebi Üniversitesi arasında kısmen yapılabildi.

İzmir'de kuvvetli fırtınada deniz taştı! Araçlar yol almakta zorlandı, vatandaş ayağına torba geçirdi

AYAKKLARINA TORBA GEÇİREREK YÜRÜDÜLER

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Kordon'da da denizin taşması sonucu sokaklarda sular birikti.
Araçların kordon boyunda zorlukla ilerledikleri görüldü. Bazı vatandaşlar, ayaklarına torba geçirerek su içinde yürüdü.

İzmir'de kuvvetli fırtınada deniz taştı! Araçlar yol almakta zorlandı, vatandaş ayağına torba geçirdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Konak Atatürk Caddesi 1476/1 sokak kesişiminden itibaren Gündoğdu Meydanı istikametine İZSU çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sayın yol kullanıcılarının bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

İzmir'de kuvvetli fırtınada deniz taştı! Araçlar yol almakta zorlandı, vatandaş ayağına torba geçirdi

Öte yandan Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde de deniz taştı, balıkçı barınağı ve bazı bahçeler su altında kaldı.

ETİKETLER
#izmir
#karşıyaka
#sel
#fırtına
#Deniz Taşkını
#Yaşam
