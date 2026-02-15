Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair yayımladığı hava tahmin raporunda sıcaklıkların birden düşeceği ve çöl tozunun çok sayıda bölgeyi etkisi altına alacağı uyarısında bulundu.

Güneş kısa süre yüzünü gösterdi, yeni haftada 10 derece birden düşecek! Kar ve çöl tozu geliyor

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimi bugün güneşli bir gün geçirdi. Termometrelerin 23 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı bölgelerde ise denizden gelen fırtına etkili oldu. Yurdun iç ve doğu kesimleri de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde bir gün yaşadı. Ancak hafta başında soğukların dönmesi bekleniyor.

ÇÖL TOZU GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'A KAR GELEBİLİR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağışı ihtimali için 24-25 Şubat tarihlerini işaret etti. Pazar günü için bahar mevsimi değerlerinde sıcaklık yaşanacağını doğuda da kar erimelerinin olabileceğini söyleyen Şen, batıdan gelen soğuk hava dalgasının iç ve batıda sıcaklıkları 10 derece düşüreceğini belirtti. Şen, "Kar ihtimali 24-25 Şubat gibi. Bakacağız." ifadelerini kullandı.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren tekrar kuvvetleneceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta Karadeniz'de (Bartın-Samsun arası) ise rüzgarın, akşam saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.