Güneş kısa süre yüzünü gösterdi, yeni haftada 10 derece birden düşecek! Kar ve çöl tozu geliyor

Türkiye'nin batı kesimleri güneşli ve zaman zaman denizden gelen fırtınalı bir pazar günü geçirdi. Yeni haftayla birlikte ramazan ayına nasıl bir havayla girileceği merak ediliyor. Türkiye genelinin çöl tozu, yağış ve kar etkisine girmesi beklenirken sıcaklıklarında birden düşeceği belirtiliyor.

15.02.2026
15.02.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair yayımladığı hava tahmin raporunda sıcaklıkların birden düşeceği ve çöl tozunun çok sayıda bölgeyi etkisi altına alacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada sıcaklıkların düşeceği, çöl tozunun etkili olacağı ve bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.
Akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar ihtimalini 24-25 Şubat olarak belirtti ve batıdan gelen soğuk hava dalgasının iç ve batıda sıcaklıkları 10 derece düşüreceğini söyledi.
Bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Orta Karadeniz'de (Bartın-Samsun arası) akşam saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtına tahmin ediliyor.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimi bugün güneşli bir gün geçirdi. Termometrelerin 23 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı bölgelerde ise denizden gelen fırtına etkili oldu. Yurdun iç ve doğu kesimleri de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde bir gün yaşadı. Ancak hafta başında soğukların dönmesi bekleniyor.

ÇÖL TOZU GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'A KAR GELEBİLİR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, ihtimali için 24-25 Şubat tarihlerini işaret etti. Pazar günü için bahar mevsimi değerlerinde sıcaklık yaşanacağını doğuda da kar erimelerinin olabileceğini söyleyen Şen, batıdan gelen soğuk hava dalgasının iç ve batıda sıcaklıkları 10 derece düşüreceğini belirtti. Şen, "Kar ihtimali 24-25 Şubat gibi. Bakacağız." ifadelerini kullandı.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren tekrar kuvvetleneceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta Karadeniz'de (Bartın-Samsun arası) ise rüzgarın, akşam saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

