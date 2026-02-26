Menü Kapat
TGRT Haber
 Şenay Yurtalan

İzmir’de nesilleri aşan tapu davası: 800 hissedar 57 yıldır çözüm bekliyor

İzmir’de 57 yıldır devam eden davalar nedeniyle 800 kişi tapusunu alamıyor. Yarım asrı aşan süre içinde vefat eden hak sahiplerinin yerine davalara ikinci kuşak müdahil olurken, mahkeme heyeti son duruşmayı bir kez daha erteledi.

İzmir’de nesilleri aşan tapu davası: 800 hissedar 57 yıldır çözüm bekliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 16:10

1969 yılında Yağcılar Köyü'nden arsa satın alan vatandaşlar, mülkiyet haklarını korumak için kooperatif kurdu. Ancak kooperatifin tapuları çeşitli idari ve hukuki gerekçelerle geçen 57 yılda defalarca iptal edildi. Haklarını aramak için hukuki süreç başlatan ve bugün çoğu 80 yaşını geçmiş olan üyeler, yakınlarıyla birlikte farklı illerden gelerek duruşmalara katılıyor.

İzmir’de nesilleri aşan tapu davası: 800 hissedar 57 yıldır çözüm bekliyor

DURUŞMA 20 MAYIS TARİHİNE ERTELENDİ

Urla 3. Asliye Mahkemesi'nde görülen son duruşmada mahkeme heyeti, Urla Tapu Müdürlüğüne yeniden müzekkere yazılmasına karar vererek dava konusu kök tapunun tüm geçmiş kayıtlarının ve güncel parsel numaralarının bildirilmesini talep etti. Ayrıca Kadastro Müdürlüğüne de yazı yazılarak, önceki bilirkişi raporunda koordinatları belirlenen alanların güncel parsel bilgileriyle çakıştırılarak mahkemeye sunulması istendi. Mahkeme heyeti, istenen bilgi ve belgelerin toplanması, kurumlar arası yazışmaların tamamlanması ve denetime elverişli detaylı bilirkişi raporunun mahkemeye sunulabilmesi amacıyla duruşmayı 20 Mayıs tarihine erteledi.

İzmir’de nesilleri aşan tapu davası: 800 hissedar 57 yıldır çözüm bekliyor

“HAK SAHİPLERİNİN ÇOĞU ADALETİN TECELLİ ETTİĞİNİ GÖREMEDEN VEFAT ETTİ”

Mülkiyet hakları fiilen engellenen ve yıllardır hukuk mücadelesi veren tapu sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Avukat Makbule Gülşahin Erbay, "Davayı başlatan ilk kuşak hak sahiplerinin çoğu adaletin tecelli ettiğini göremeden vefat etti. Bugün 80-90 yaşlarına ulaşan üyelerimiz, her duruşmaya tekerlekli sandalyeleriyle katılarak hak arayışlarını sürdürüyor. Üniversite raporları ve bilirkişi incelemeleri, söz konusu arazinin orman vasfı taşımadığını tescil etmiş olmasına rağmen mülkiyet hakkımız fiilen engellenmektedir" dedi.

110 REŞAT ALTINI BEDELİYLE SATIN ALDI

Söz konusu taşınmazı 1969 yılında asistan olarak görev yaptığı dönemde 110 Reşat altını bedeliyle satın aldığını belirten bir tapu sahibi "Elimde devlet tarafından verilmiş kırmızı tapu senedi bulunuyor. Yıllarca kendimi bu taşınmazın yasal maliki olarak kabul ettim. Bu yatırımı, gelecekte çocuklarıma bir güvence bırakmak ve emeklilik dönemimde yılın birkaç ayını geçirebileceğim bir yaşam alanı oluşturmak gayesiyle yapmıştım. Gelinen aşamada nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemiyoruz. İlerleyen süreçte duruşmalara iştirak edip edemeyeceğim dahi belirsiz. Hukuki mücadeleyi şu an 55 ve 56 yaşlarında olan çocuklarım devralacak. Tek temennimiz, onlar da 80-90 yaşlarına gelmeden bu yargı sürecinin nihayete ermesidir" ifadelerini kullandı.

İzmir’de nesilleri aşan tapu davası: 800 hissedar 57 yıldır çözüm bekliyor

“ARAZİMİZ VASIFSIZ BİR NİTELİKTE DEĞİL”

Tapu sahiplerinden Gürsel Hancı, mülkü oldukça genç yaşlarında büyük fedakârlıklarla elde ettikleri maddi birikimlerle satın aldıklarını belirterek, "O tarihten bugüne tasarruf haklarımızı kullanamadık. Arazimiz vasıfsız bir nitelikte değildir. Elimizde, üzerinde açıkça 'imarlı arsa' ibaresi bulunan resmi tapumuz mevcut. Tüm bu resmi belgelere rağmen mülkiyet hakkımız halen tesis edilebilmiş değildir" şeklinde konuştu.

KOOPERATİFE GENÇLİK YILLARINDA GİRDİ ŞİMDİ 92 YAŞINDA

Kooperatife gençlik yıllarında, arkadaşlarıyla birlikte ev sahibi olma heyecanıyla dahil olduklarını anlatan 92 yaşındaki bir diğer tapu sahibi ise "Yıllardır süregelen bekleyişimiz sonucunda hiçbir mülkiyete sahip olamadık. Mağduriyetimiz sürüyor ve halen hakkımıza kavuşmayı bekliyoruz. Elimizdeki geçerli tapulara istinaden, devlet yetkililerinden hukuka ve hakkaniyete uygun olanı yerine getirmelerini talep ediyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinde dikkat! Bu hata tapu kaybettirir: Av. Melda Merve Tekcan'dan kritik uyarılar
Tapuda milyonları ilgilendiren gelişme! Düzenlemeden en çok etkilenecek 8 il belli oldu
