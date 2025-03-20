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 | Bengül Büyükhan

İzmir'de 'pes' dedirten olay! Bir mesajla hayatı kabusa döndü!

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Ferdi Gedik'in geçtiğimiz yıl evlendiği eşi H.G, hayatını kabusa çevirdi. Eşinin telefonundan gizlice kendine tehdit mesajları yollayan kadın, bir de emniyete giderek Gedik hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Gedik bu süreçte karısının evde bulunan tüm nakit birikimini ve ziynet eşyalarını çaldığını iddia etti. Bunun üzerine eşinin önceki kocasına ulaşan adam duyduklarıyla büyük bir şok yaşadı. H.G''nin aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığını öne sürdü ve suç duyurusunda bulundu.

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İzmir'de 'pes' dedirten olay! Bir mesajla hayatı kabusa döndü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 12:29

Akılalmaz olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. 38 yaşındaki Ferdi Gedik, 2024 yılında H.G. ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilikleri olduğunu düşünen Ferdi Gedik, evliliğinin ikinci haftasında büyük bir şok yaşadı. Telefonunu gizlice alan karısının kendisine gizlice tehdit mesajı attığını ve emniyete giderek şikayetçi olduğunu ifade eden kadın, Ferdi Gedik hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

EVDEKİ NAKİTLERİ VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDI

Evine yaklaşamayan adam bu süreçte dışarıda kalmak zorunda olduğunu söylerken, kendisine ait olan nakit birikimlerin ve ziynet eşyalarının karısı tarafından çalındığını iddia etti. Daha sonra eşinin eski evliliklerindeki eşleriyle iletişim kurduğunu belirten Ferdi Gedik, H.G.'nin daha önceki evliliklerinde de benzer yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptığını söyleyerek, H.G hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 GÜN HAPİS YATTI

Karısının şiddet gördüğü şikayeti üzerine gözaltına alınan ve daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandığını söyleyen Ferdi Gedik, 10 gün hapis yattığını söyledi. Aldığı adli kontrol kararının ardından elektronik kelepçe ile gezen Gedik, hiç bir şey yapmadığı ve mağdur duruma düşürüldüğü halde elektronik kelepçe ile gezdiğinden dolayı utandığını söyledi.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Eşimle 3 Temmuz 2024 evlendiğini belirten Ferdi Gedik, "Evlendikten sonra benim telefonundan kendisine tehdit mesajları atmış. Tabii ben bunları karakoldan çağırıldığım zaman öğrendim. Bu mesajlardan dolayı bana evden 6 ay uzaklaştırılma kararı verildi. Daha sonra eşimin bana mesaj atarak beni konuşmaya çağırdı. Eve gittiğimde ise beni polislere yakalattı. Ardından hakkımda üç günlük hapis cezası ve üç gün de zorlamada hapis cezası çıktı. Hiçbir şey yapmadığım halde bir hafta hapiste kaldım. Uzaklaştırma sürecinde ise iş yerinden istifa etmek zorunda kaldım. Yaşanan bu süreçte kendi birikimim olan 100 bin TL, 3 bilezik ve 5 tane de ata altınımı çaldı. Ben şu anda evimden ne bir tişört, ne bir pantolon hiçbir şey alamadım. Evime giremediğim için bir ablamda bir annemde kalıyorum. Kendisi şu anda benim kurduğum evde rahat rahat yaşıyor. Bu da benim zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ESKİ EŞİNİ DE HAPSE ATTIRMIŞ"

Daha önceki evliliğinde de eşine senet imzalattığını ifade eden Ferdi Gedik "Adamı mağdur etmiş. Adamla irtibat kurdum. Eski eşi bana bir an önce kurtulmamı ve bir daha hiçbir şekilde muhatap olmamanın gerektiğini gerekirse hiçbir şey alma arkana bakmamı söyledi. Çünkü ‘Beni de hapse attırdı' dedi. Ben bu konuda çok mağdurum." ifadelerini kullandı.

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#dolandırıcılık
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