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 | Bengül Arıca

İzmir'de sokak ortasında korkunç olay! Eski nişanlısı ve annesini vurdu

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, sokak ortasında eski nişanlısı ve eski nişanlısının annesiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce öfkelenen Necati Yorğun tabancayla eski nişanlısı ve annesini vurdu ardından aynı tabancayla göğsüne ateş etti. Korkunç olayda saldırgan ve eski nişanlısı hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 07:56
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 08:00

İzmir'de meydana gelen korkunç olayda 35 yaşındaki Necati Yorğun, eski nişanlısı Selen Sakın'ın yanına geldi. Burada Sakın ve annesi Serpil K. ile tartışan Yorğun, yanında getirdiği tabancayla anne ve kıza ateş açtı. Selen Sakın ve annesi Serpil K. kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de sokak ortasında korkunç olay! Eski nişanlısı ve annesini vurdu
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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti.
Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serpil K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#kadın cinayeti
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