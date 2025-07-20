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 | Yusuf Özgür Bülbül

İzmir'de torpido paniği: Balıkçı ağına takıldı!

İzmir Karaburun'da balıkçı ağına denizaltı torpidosu takıldı. Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 5 metre uzunluğundaki torpido kontrollü şekilde imha edildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 23:49

İzmir'in ilçesi açıklarında bir teknesinin ağlarına denizaltı torpidosu takıldı. Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 5 metre uzunluğundaki torpido Komutanlığı ekiplerinin kontrolünde kontrollü şekilde imha edildi.

İzmir'de torpido paniği: Balıkçı ağına takıldı!

TEKNE GÜVENLİ LİMANA ÇEKİLDİ


Olay dün öğle saatlerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Karaburun - Midilli arasında uluslararası sularda ağ çeken "Kaptan Mustafa 2" isimli trol teknesi, farkında olmadan bir denizaltı torpidosu ile karşılaştı. Teknenin ağlarına yaklaşık 2 ton ağırlığında, 5 metre uzunluğunda bir denizaltı torpidosu takıldı. Henüz ağa takılan ağır metal kütlenin ne olduğunu bilmeyen teknedekiler, ağı yukarı çekmeden limana yaklaştı. Burada bir kepçenin de yardımıyla kaldırılan ağır demir yığınının bir torpido olduğu anlaşıldı. Olayın Emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çevre güvenliğini aldı. Bomba imha uzmanı ekibin gelişine kadar kimse tekneye ve çevresine yaklaştırılmadı. Bu sabah limana gelen uzman ekipler, tekneyi limandan güvenli bir bölgeye çekti. Denizaltı eğitim topidosu olduğu ifade edilen torpido, içerisinde patlayıcı olması ihtimaline karşı kontrollü şekilde imha edildi.

İzmir'de torpido paniği: Balıkçı ağına takıldı!

KONTROLLÜ İMHA EDİLDİ

Başlarına gelen ilginç olayı anlatan teknenin kaptanı Emirhan Yaman, "Karaburun Midilli arasında ağ çekiyorduk. Ağa birşey takıldı. Ağır bir şeydi ne olduğunu anlayamadık ağı çekemeyince taşıyıp limana getiredik. Kepçesi olan arkadaşımız vardı onu çağırdık geldi yardım etti. Ağla birlikte havaya kaldırdık. Meğer denizaltı torpidosuymuş. 'Dokunmayalım patlar falan' dediler. Biz de gerekli yerlere haber verdik. Polise, jandarmaya ilettik. Daha sonra bomba imha uzmanına bilgi verilmiş onlar da bu sabah geldiler. Limandan biraz uzaklaştık, kontrollü şekilde torpidoyu alıp imha ettiler." dedi.

Öte yandan, söz konusu torpidonun hangi yıldan kaldığı ve menşei ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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ETİKETLER
#sahil güvenlik
#balıkçı
#karaburun
#Denizaltı Torpido
#Bombayı Amha
#Tehlikeli Nesne
#Yaşam
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