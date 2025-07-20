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 | Yusuf Özgür Bülbül

Lüleburgaz Deresi'nin rengi değişti: Pis koku yayıyor!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen derede son günlerde yaşanan pis koku ve renk değişimi bölge sakinlerini tedirgin ediyor...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 23:17

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen derede son günlerde yaşanan ve çevreye yayılan pis koku ile birlikte derenin rengi de değişti. Lüleburgaz ilçesine bağlı Dere ve Kocasinan Mahallesi'nden geçen derenin, son günlerde renginin değişmesi ve çevreye yayılan pis koku ile vatandaşlar tedirgin olmaya başladı.

Lüleburgaz Deresi'nin rengi değişti: Pis koku yayıyor!

"DEREMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Koray Sevim isimli vatandaş, "Kurak geçen yaz sezonu nedeniyle Lüleburgaz Deresi bir süredir debi düşüklüğü nedeniyle yosunluydu ve ara ara deremizde balık ölümleri oluyordu. Bugün de yine karşılaştığımız manzara farklı değil, deremiz beyaz bir renk halini aldı. Nedeni bilmiyoruz şu an yetkililerden bunun araştırılmasını istiyoruz. Lüleburgaz Deresi'ni kaybetmek istemiyoruz. Maalesef doğamız her geçen gün kirleniyor. Lüleburgaz Deresi'ne sahip çıkılsın" dedi.

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