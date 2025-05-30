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 | Bengül Arıca

İzmir'de tüyler ürperten olay! Poşetler içerisinde 3 kafatası ve kemik parçaları bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Kentsel dönüşüm için yıkıma girecek olan bir binanın bodrum katında, 3 ayrı poşet içerisinde üç kişiye ait olduğu düşünülen kafatasları ve kemik parçaları çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 11:50

İzmir'in Bornova ilçesinde boş binadan çıkanlar tüyler ürpertti. Bir süre önce kentsel dönüşüme geleceği için boşaltılan binaya giren hurdacılar, binanın bodrumunda 3 ayrı poşetten 3 ayrı kişiye ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçası bulunca şoke oldu.

İzmir'de tüyler ürperten olay! Poşetler içerisinde 3 kafatası ve kemik parçaları bulundu

İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulunurken kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

İzmir'de tüyler ürperten olay! Poşetler içerisinde 3 kafatası ve kemik parçaları bulundu

DAHA ÖNCE TIP ÖĞRENCİLERİ OTURMUŞ

Öte yandan mahalle sakinlerinden Sertan Güroğlu ve Mesude Güroğlu adlı vatandaşlar, yaptıkları açıklamada bina sahibinin emekli doktor olduğunu söyledi. Kendilerinden böyle bir şüphelerinin olmadıklarını yıllardır komşu olduklarını söyleyen anne oğul, katların daha önce çok sayıda tıp öğrencisine kiralandığını kafalarında bu yüzden bir soru işareti oluştuğunu söylediler. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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