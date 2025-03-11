İzmir'de tüyler ürperten vahşet! Eski sevgilisini sokak ortasında döve döve öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 34 yaşındaki O.G. ve 27 yaşındaki eski sevgilisi Fatma K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışma kavgaya dönüşürken gözü dönen cani, genç kadına saldırmaya başladı. O.G, Fatma K'yi sokak ortasında korkunç şekilde darbetti.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Zanlı O.G. gözaltına alındı.