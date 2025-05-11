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 | Onur Kaya

İzmir'deki doğal gaz patlamasına soruşturma

İzmir Bornova'da 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda bir ağır 4 kişi yaralandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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İzmir'deki doğal gaz patlamasına soruşturma
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 15:45

İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam korku dolu anlar yaşandı. Bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

PATLAMA SONRASI YANGIN

Olay Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'deki doğal gaz patlamasına soruşturma

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi. Hasar alan ev ve iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışması yapıldı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.K, R.K. ve A.V. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

E.M'nin ise İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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"BİNA VE KAFELERİN CAMLARI PATLADI"

Olayın yaşandığı apartmanın yakınında kafe işleten Metin Deder, patlama sırasında iş yerinin açık olduğunu söyledi. İş yerinde müşterilerinin olduğunu anlatan Deder, "Yoğun bir saate denk geldi. İçeride müşteriler vardı. Patlama ve alevle beraber ne olduğunu anlayamadık. Koşuşturmaya başladık. Binaların, kafelerin camları patladı. Hala olayın şokundayım. Çok kötüydü. Tentemizin kapalı olması çok büyük bir şans. Daha kötü sonuçlar olabilirdi ama Allah'a çok şükür herhangi bir şey yok." diye konuştu.

"YANGINDA YILLARIN EMEĞİ GİTTİ"

Patlamanın yaşandığı apartmanın 2. katında yaşayan ve patlama sonrası evinde yangın çıkan Mehmet Uras da olay öncesi Anneler Günü dolayısıyla video hazırladığını belirtti. Yangın nedeniyle evinin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Uras, şunları kaydetti:

"Sosyal medyamda Anneler Günü için video paylaşacaktım. Ses olmasın diye pencereyi kapatmıştım. Videomu çekecekken müthiş bir ışık ve ses... Perdelerim havalandı. Allah'tan perdeleri çektim. Yoksa o cam kırıkları beni mahvederdi. Yangında fotoğraf makinesi, ekipmanlarım, bilgisayarlarım, yılların emeği gitti. Canımda, sağlığımda bir şey yok."

İzmir'deki doğal gaz patlamasına soruşturma

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olay üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için derhal soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 1 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup cumhuriyet savcısının ve görevlendirilen bilirkişi heyetinin olay yerinde incelemeleri devam etmektedir. Olayda yaralanan üç kişi tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, bir kişinin tedavisi ise devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir."

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#Yaşam
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