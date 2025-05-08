İstanbul Kağıthane'de korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir motosiklet tamirhanesinde kaynak esnasında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de saat 14.30 Seyrantepe Oto Sanayi'de 4 katlı binanın birinci katında bulunan bir motosiklet tamirhanesinde, kaynak yapıldığı esnada patlama oldu. Patlama sonrası oluşan yoğun dumanlar nedeniyle 4 kişi içeride mahsur kaldı. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında motosiklet tamirhanesine ait depoda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yangında yaralanan Mustafa G. (56), Cemal Ö.(58), Ümit Ç. (39), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Ümit Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Patlama esnasında depo içerisinde kalarak hayatını kaybeden kişinin Oğuzhan Gündoğdu (31) olduğu öğrenildi.

SAVCILIK İNCELEMELERDE BULUNDU

Motosiklet tamirhanesinde meydana gelen patlama esnasında hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu için savcılık olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.