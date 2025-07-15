İznik Gölü'nde tedirgin eden görüntü! Sular çekildi, manzara bataklığa döndü

Temmuz ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları pik yaptı. Sıcaklıklar 40 dereceyi görürken, baraj ve göllerde de çekilmeler yaşandı. İznik Gölü'nde kaydedilen görüntüler tedirgin etti.

BATAKLIK HALİNE GELDİ

Korkunç boyuttaki çekilmeyle birlikte bölgedeki canlı popülasyonunu ve turizmi de tehdit eder boyuta ulaştı. Herkesin gün batımı için akın ettiği iskele ise, eski ihtişamı kaybederek adeta çayır ve bataklık haline geldi.

"KIYIDAKİ FACİAYI ORTAYA KOYUYOR"

Emekli öğretmen Suat Yıldız, "Biraz önce iskelenin çevresini yürüyerek dolaştım. Su benim diz kapağıma bile gelmemektedir. İskeleye oturduğumda ayaklarının suya değdiği dönemleri biliyorum. Aynı zamanda kıyıdaki faciayı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

İnsanlar şimdiler de bu korkutucu tablo karşısında alınabilecek önlemleri düşünmeye başladı.