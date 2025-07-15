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 | Özge Sönmez

İznik Gölü'nde tedirgin eden görüntü! Sular çekildi, manzara bataklığa döndü

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşanan kuraklık korkutucu seviyeye ulaştı. İznik Gölü'nde su seviyesinin hızla düşmesiyle gölde bulunan en büyük iskele tamemen karaya oturdu.

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İznik Gölü'nde tedirgin eden görüntü! Sular çekildi, manzara bataklığa döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 09:24

Temmuz ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları pik yaptı. Sıcaklıklar 40 dereceyi görürken, baraj ve göllerde de çekilmeler yaşandı. İznik Gölü'nde kaydedilen görüntüler tedirgin etti.

İznik Gölü'nde tedirgin eden görüntü! Sular çekildi, manzara bataklığa döndü

BATAKLIK HALİNE GELDİ

Korkunç boyuttaki çekilmeyle birlikte bölgedeki canlı popülasyonunu ve turizmi de tehdit eder boyuta ulaştı. Herkesin gün batımı için akın ettiği iskele ise, eski ihtişamı kaybederek adeta çayır ve bataklık haline geldi.

İznik Gölü'nde tedirgin eden görüntü! Sular çekildi, manzara bataklığa döndü

"KIYIDAKİ FACİAYI ORTAYA KOYUYOR"

Emekli öğretmen Suat Yıldız, "Biraz önce iskelenin çevresini yürüyerek dolaştım. Su benim diz kapağıma bile gelmemektedir. İskeleye oturduğumda ayaklarının suya değdiği dönemleri biliyorum. Aynı zamanda kıyıdaki faciayı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
İnsanlar şimdiler de bu korkutucu tablo karşısında alınabilecek önlemleri düşünmeye başladı.

İznik Gölü'nde tedirgin eden görüntü! Sular çekildi, manzara bataklığa döndü
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ETİKETLER
#kuraklık
#iklim krizi
#su baskını
#Ikonik Yer
#İznik Gölü
#Yerel Topluluk
#Yaşam
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