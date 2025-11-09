Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü! Ok ucu, yüzük sikke…Birçok tarihi eser ele geçirildi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yönetilen kaçak kazı olaylarını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Karahallı ilçesinde 51 yaşındaki M.K., 44 yaşındaki A.Ç. 44 ve 45 yaşındaki F.Ö. isimli şüphelileri izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan aramada ok ucu, yüzük, metal obje, sikke olmak üzere 6 adet tarihi obje, 3 adet dedektör, 1 adet yeraltı frekans tespit cihazı, 3 adet kazma, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet 10 metre uzunluğunda halat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.