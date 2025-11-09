Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü! Ok ucu, yüzük sikke…Birçok tarihi eser ele geçirildi

Jandarma ekipleri Uşak’ın Karahallı ilçesinde kaçak kazı yapan vatandaşlara operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan üç kişinin yaptıkları kazı sonucunda çıkarttıkları ok ucu, yüzük, metal obje ve sikke ile birlikte kazı malzemelerine el konuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü! Ok ucu, yüzük sikke…Birçok tarihi eser ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 14:06

İl Komutanlığı ekipleri tarafından yönetilen olaylarını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Karahallı ilçesinde 51 yaşındaki M.K., 44 yaşındaki A.Ç. 44 ve 45 yaşındaki F.Ö. isimli şüphelileri izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan aramada ok ucu, yüzük, metal obje, sikke olmak üzere 6 adet tarihi obje, 3 adet dedektör, 1 adet yeraltı frekans tespit cihazı, 3 adet kazma, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet 10 metre uzunluğunda halat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaçak kazıcılara suçüstü! 4 şüpheli ekipmanlarıyla yakalandı
ETİKETLER
#uşak
#jandarma
#kaçak kazı
#Tarihi Obje
#Kültür Varlığı
#Suçüstü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.