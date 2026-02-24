Kabe’de tarihin en kalabalık Ramazan umresi! Yeni düzenlemeler test ediliyor

Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe, bu yıl Ramazan ayında adeta ziyaretçi akınına uğradı. Hac döneminde kota uygulaması olduğu için inananlar Ramazan umresini tercih etmeye başladı. Bu kapsamda 1447 hicri yılı, Ramazan ayı tarihinde en kalabalık umre ziyaretinin yapıldığı yıl oldu.

BU RAMAZAN BAŞINDAN BU YANA 11 MİLYON ZİYARETÇİ

Yetkililer 2026 Ramazan ayında Kabe'yi şu ana kadar 11 milyondan fazla Müslümanın ziyaret ettiğini belirtiyor. Kalabalık nedeniyle Kabe'nin etrafındaki avlu, ibadet edenlerle dolup taşıyor. Suudi Hac ve Umre Bakanlığı, Harem çevresindeki yeni düzenlemelerden sonra binde 1 olan ülke hac kotalarını ne kadar arttırabileceğini de yeni dönem için test ediyor.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 1.8 MİLYON KİŞİ HAC SIRASI BEKLİYOR

Her ülkede hac sırası yoğunluğu sebebiyle kotaların önce binde 1.5'a, sonrasında binde 2'ye çıkartılması değerlendiriliyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 1.8 milyon kişi, Endonezya ve Malezya'da ise 3 milyondan fazla kişi hac için sıra bekliyor.