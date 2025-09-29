Kabus gibi düğün! Davetliler hastaneye kaldırıldı

Kütahya'daki bir düğünde salon tarafından ikram edilen yemek davetlileri hastanelik etti.

DÜĞÜNDEN BİTMEDEN ACİLE KOŞTULAR

Kentteki bir düğün törenine katılan 21 davetli, düğün salonunda ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.