Misafirlikte yedikleri bisküviden 10'u çocuk 13 kişi zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve ziyarete giden 10'u çocuk 13 kişi, bisküvi yiyerek zehirlendi.

Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak üzerinde akşam saat 18.00 sıralarında Suriye uyruklu Mirali ailesine yakınları ziyarete etti. İkram edilen bisküviyi yiyen ailenin bir süre sonra şikayetleri başladı.

Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M.(1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S.(7) özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.