Kaçak elektrik için şekilden şekle girdiler! Michael Jackson kılığında trafoya müdahale kamerada

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, kaçak kullanımı engellemek için trafolara güvenlik kamerası yerleştirdi. Fakat bazı şahıslar ne kilit ne de güvenlik kamerası dinledi. Yasal olmayan müdahaleler ciddi can güvenliği tehdidi oluştururken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler şaşkına çevirdi.

MİCHAEL JACKSON KILIĞINDA MÜDAHALE

Trafoya girenlerden kimi tişörtüyle yüzünü kapatırken, kimileri ise Michael Jackson tarzı şapkalarla kameralardan gizlenmeye çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, "Mardin'de sürdürülebilir enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla özelleşme sürecini kapsayan 12 yıllık dönemde toplamda 7,5 milyar TL'ye yaklaşan yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılında yapılan 682 milyon liralık ek harcama da bu çabanın bir parçası oldu. Ancak aynı süreçte kaçak elektrik kullanımındaki ısrar ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin karşılığında ödeme yapılmaması, enerji tedarikinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca trafo binalarına yetkisizce giren kişiler sadece kendi canlarını değil, çevredeki tüm abonelerin güvenliğini de riske atıyor" açıklamasında bulundu.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Firma yetkilileri, trafo binalarına yetkisiz giren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirirken, bu kişilerin 8 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlattı. Tüm trafo binalarında güvenlik kameraları bulunduğunu belirten yetkililer, vatandaşları hem kendi canları hem de toplumun güvenliği için bu tür tehlikeli girişimlerden uzak durmaya çağırdı.