Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kaçak sigara taşıyan tıra drone destekli operasyon! Binlerce sigara ve tonlarca tütün ele geçirildi

İstanbul'da kaçak sigara taşıyan tıra drone destekli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce sigara ve tonlarca tütün ele geçirildi

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 11:14

İstanbul'da Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İstanbul’a sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 10 Nisan Cuma günü çalışma başlatan ekipler, tır ve sürücüsü hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İstanbul'a kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine drone destekli bir operasyonla bir tırı durdurarak kaçak ürünlere el koydu.
Operasyonda 20 bin 350 paket kaçak sigara, 7 ton 215 kilo kıyılmış tütün, 28 bin 100 adet kaçak nikotin sakızı, 180 kilo kaçak çay ve 80 adet kol saati ele geçirildi.
DRONE İLE ADIM ADIM İZLENDİLER

Kaçak emtia ve mamulleri taşıdığı belirlenen tır, il sınırlarına girdiği sırada dron destekli ekipler tarafından adım adım izlendi. Yapılan yakın takibin ardından tır, ilçesi sınırları içinde durduruldu ve sürücü gözaltına alındı.

20 BİNDEN FAZLA PAKET, TONLARCA TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Aynı tırda hem kaçak sigara hem de sigara bıraktırmada kullanılan nikotin sakızı ele geçirildi. Tırda ve dorsesinde hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda 20 bin 350 paket kaçak sigara ve elektronik sigara tütünü, 7 ton 215 kilo kıyılmış tütün, 28 bin 100 adet kaçak nikotin sakızı, 180 kilo kaçak çay ve 80 adet kol saati bulundu. Aynı araçta hem kaçak sigara hem de sigara bırakmaya yardımcı kaçak nikotin sakızlarının bulunması dikkat çekti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

sırasında gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı hakkında yürütülen soruşturma işlemleri sürüyor.

