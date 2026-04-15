İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İstanbul’a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 10 Nisan Cuma günü çalışma başlatan ekipler, tır ve sürücüsü hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ Kaçak sigara taşıyan tıra drone destekli operasyon! Binlerce sigara ve tonlarca tütün ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İstanbul'a kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine drone destekli bir operasyonla bir tırı durdurarak kaçak ürünlere el koydu. Operasyonda 20 bin 350 paket kaçak sigara, 7 ton 215 kilo kıyılmış tütün, 28 bin 100 adet kaçak nikotin sakızı, 180 kilo kaçak çay ve 80 adet kol saati ele geçirildi. Tır ve sürücüsü hakkında teknik ve fiziki takip yapıldı. Tır, Sarıyer ilçesi sınırları içinde durduruldu ve sürücü gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler arasında sigara bırakmada kullanılan kaçak nikotin sakızlarının da bulunması dikkat çekti.

DRONE İLE ADIM ADIM İZLENDİLER

Kaçak emtia ve tütün mamulleri taşıdığı belirlenen tır, il sınırlarına girdiği sırada dron destekli ekipler tarafından adım adım izlendi. Yapılan yakın takibin ardından tır, Sarıyer ilçesi sınırları içinde durduruldu ve sürücü gözaltına alındı.

20 BİNDEN FAZLA PAKET, TONLARCA TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Aynı tırda hem kaçak sigara hem de sigara bıraktırmada kullanılan nikotin sakızı ele geçirildi. Tırda ve dorsesinde hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda 20 bin 350 paket kaçak sigara ve elektronik sigara tütünü, 7 ton 215 kilo kıyılmış tütün, 28 bin 100 adet kaçak nikotin sakızı, 180 kilo kaçak çay ve 80 adet kol saati bulundu. Aynı araçta hem kaçak sigara hem de sigara bırakmaya yardımcı kaçak nikotin sakızlarının bulunması dikkat çekti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı hakkında yürütülen soruşturma işlemleri sürüyor.