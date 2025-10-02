Kaçmaya çalışan FETÖ'cüler göçmenlerle aynı evde yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Dairesi Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü şüphelilerinin göçmenlerle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERLE BİRLİKTE BULUNDULAR

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde arama yapıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 4'ü FETÖ şüphelisi 15'i düzensiz göçmen kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.