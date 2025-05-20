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 | Baran Aksoy

Kadıköy’de Galatasaray taraftarını silahla yaralamıştı! Magandanın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahla ateş edip yaralanmasına neden olan Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayırca şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı.

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Kadıköy’de Galatasaray taraftarını silahla yaralamıştı! Magandanın ifadesi ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 16:45

Galatasaray'ın şampiyonluğunu hazmedemeyen Murat A. isimli bir şahıs, geçtiğimiz gün Caddebostan Sahili'nde yaklaşık 10 kişilik Galatasaray taraftar grubu ile tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesiyle Murat A., yanındaki silahı çıkararak peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu Galatasaray forması giyen 46 yaşındaki Sercan O. ayağından yaralandı.

Kadıköy’de Galatasaray taraftarını silahla yaralamıştı! Magandanın ifadesi ortaya çıktı

OLAY ANI KAMERADA

Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından gözaltına alınan 24 yaşındaki Murat A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Kadıköy’de Galatasaray taraftarını silahla yaralamıştı! Magandanın ifadesi ortaya çıktı

"BIÇAKLA ÜZERİME GELİNCE..."

Şüpheli Murat A. ifadesinde, olay günü Caddebostan sahilde yürüyüş yaptığı sırada 10 kişilik kalabalık bir grupla karşılaştığını anlatarak, "Kulağımda kulaklık vardı. Geçerken hepsi bana baktılar, gözlerini benden çevirmediler. Aracıma döndüğüm vakit kalabalık grup içerisinden bir şahsın bana doğru teneke alkol kutusunu fırlatması üzerine aramızda tartışma yaşandı. İsimlerini olay nedeniyle öğrendiğim Sercan O., Avni Fatih S. ve Kamil Mahmut D., ellerinde bıçakla üzerime doğru gelmeye başlayınca ben de yanımda bulunan silahla havaya doğru bir el ateş ettim. Üzerinde bıçak olan Sercan isimli şahıs üzerime doğru gelmeye devam edince hedef gözetmeksizin yere doğru bir el ateş ettim. Olay esnasında kimin yaralandığını bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana doğru bıçakla yürüyen şahıslardan şikayetçiyim" dedi. "Suç işleme kastım yoktu" diyen şüpheli, dil eğitiminden yeni geldiğini söyleyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Murat A., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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