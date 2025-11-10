Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Kadıköy’de kan donduran vahşet! Ateşe verilen genç kadın dehşet anlarını anlattı

İstanbul Kadıköy’de bir eğlence mekanının önünde oturan Gözde Yılmaz dehşeti yaşadı. Yılmaz'ın yanına gelen kadın 'sen benim sevgilimle mi birliktesin?' diye sorduktan sonra vücuduna yanıcı madde dökülerek ateşe verdi. Ağır yaralanan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı. İşte kan donduran olayın detayları...

Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana gelen olay kan dondurdu. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla otururken yanına başka bir kadın geldi. Yılmaz'ın yanına yaklaşan S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü. Yılmaz'ı ateşe veren S.G.A. adlı kadın hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından saldırgan kadın tutuklanırken hastanede tedavi gören Gözde Yılmaz o anları anlattı.

Kadıköy’de kan donduran vahşet! Ateşe verilen genç kadın dehşet anlarını anlattı

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saldırıya maruz kalan Gözde Yılmaz, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ve olayı yapan kadının en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y. isimli arkadaşımın kız arkadaşı var, bunu yapan oymuş. Ben erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarla birlikte Kadıköy’de bir mekanda otururken arkamız yola doğru dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim. Benzin gibi bir yanıcı maddeydi sanırım, büyük ihtimal benzindi. Biranda önüme döndüğümde çakmakla yaktı kız beni. Bu kadını ben şahsi olarak tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Neden böyle bir şey yaptı fikrimiz yok. En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden ‘Sizi bıçaklattırıcam’ şeklinde mesajları geliyor. ‘Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, siz bir daha Kadıköy’e geri dönemezsin’ deniliyor. Benim iş yerim ve evim zaten orada, kendileri bu bölgede oturmayan insanlar. Vücudumda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar var. Bir daha eskisi gibi iyileşemeyecekmişim" dedi.

Kadıköy’de kan donduran vahşet! Ateşe verilen genç kadın dehşet anlarını anlattı

