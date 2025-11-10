Kadıköy’de kan donduran vahşet! Ateşe verilen genç kadın dehşet anlarını anlattı

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana gelen olay kan dondurdu. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla otururken yanına başka bir kadın geldi. Yılmaz'ın yanına yaklaşan S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü. Yılmaz'ı ateşe veren S.G.A. adlı kadın hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından saldırgan kadın tutuklanırken hastanede tedavi gören Gözde Yılmaz o anları anlattı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saldırıya maruz kalan Gözde Yılmaz, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ve olayı yapan kadının en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y. isimli arkadaşımın kız arkadaşı var, bunu yapan oymuş. Ben erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarla birlikte Kadıköy’de bir mekanda otururken arkamız yola doğru dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim. Benzin gibi bir yanıcı maddeydi sanırım, büyük ihtimal benzindi. Biranda önüme döndüğümde çakmakla yaktı kız beni. Bu kadını ben şahsi olarak tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Neden böyle bir şey yaptı fikrimiz yok. En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden ‘Sizi bıçaklattırıcam’ şeklinde tehdit mesajları geliyor. ‘Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, siz bir daha Kadıköy’e geri dönemezsin’ deniliyor. Benim iş yerim ve evim zaten orada, kendileri bu bölgede oturmayan insanlar. Vücudumda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar var. Bir daha eskisi gibi iyileşemeyecekmişim" dedi.