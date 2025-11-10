Kadıköy'de dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı: Genç kadının yüzünü böyle yaktı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde yaşandı. Arkadaşlarıyla dışarıda oturan Gözde Yılmaz, telefonla kısa bir görüşme yaptıktan hemen sonra S.G.A. adlı kadın yanına geldi.

Saldırgan S.G.A., elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü, ardından bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını ateşe verdi.

Bir anda alevler içinde kalan Yılmaz’a ilk müdahaleyi arkadaşları ve çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yılmaz’ı Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yılmaz’ın yanık bölümündeki tedavisi sürüyor.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, S.G.A.’nın hızlıca gelip yanıcı maddeyi döktüğü ve Yılmaz’ı ateşe verdiği, ardından çevredekilerin panikle müdahale ettiği anlar görülüyor.

Olayın ardından kaçan şüpheli S.G.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.