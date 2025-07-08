'Serçekuş' tuzağı! Kadın profilleriyle milyonluk vurgun yaptılar!

Ankara polisi düzenlediği "Kafes Operasyonu" kapsamında kadın profilleri üzerinden erkekleri tuzağa düşürüp tehdit ve şantajla para tahsilatı yapan çeteyi çökertti. Şüphelilerin "yazıcı" olarak adlandırılan kişiler tarafından internet üzerinden mağdurla iletişime geçtiği ve "serçekuş" diye adlandırılan kadınların mağduru mekana yönlendirdiği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 25 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada kadın profilleriyle büyük vurgun yapan çete çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu tarafından başlatılan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait restorana götürdükleri, mağdurları önce buluşma bahanesiyle davet ettikleri, ardından iş yerinde yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları tespit edildi.

TEHDİT VE DARP

Şüphelilerin bu yöntemle, tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutarak, bazen nakit, bazen POS cihazları, bazen de doğrudan banka transferleri ile paraları tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurların sosyal medyada engellendiği öğrenildi.

SERÇEKUŞ TUZAĞI

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, "yazıcı" olarak adlandırılan şahıslar tarafından internet üzerinden mağdurla iletişim kurulduğu, rolü gereği "serçekuş" diye adlandırılan kadınların mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki örgüt üyeleri tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uygulandığı ve paranın örgüt içinde paylaşıldığı anlaşıldı.

5 MİLYON LİRA NAKİT PARA VE 4 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 30 olay tespit edildi. Bu olaylara karıştığı tespit edilen 25 şüpheli yakalanırken, operasyonlar sonucunda 5 milyon lira nakit para ve 4 adet silah ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.