Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tersten geldi 2 araç pert oldu! Açıklaması kafaları karıştırdı: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum"

Tekirdağ'da ters yönde seyreden bir otomobil sürücüsü kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüne çarptı. Bir aracın su kanalına düştüğü feci kazada yaralanan olmazken ters yönde giden aracın sürücüsü kadın "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" demesi dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 12:36

- Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi Karaağaç mevkiinde yaşanan da, kaza sonrası sürücünün açıklaması da akıllara durgunluk verdi.

Tersten geldi 2 araç pert oldu! Açıklaması kafaları karıştırdı: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum"

ÇARPTIĞI ARAÇ SU KANALINA DÜŞTÜ

Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen Sezan A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışarak kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aykut Ç.'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tersten geldi 2 araç pert oldu! Açıklaması kafaları karıştırdı: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum"

"BEN TERS YÖNDE GİTMEDİM"

Muhabirin kazayla ilgili sorularını yanıtlayan sürücü Sezan A., "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.

Tersten geldi 2 araç pert oldu! Açıklaması kafaları karıştırdı: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kazandığı yarışmalar sayesinde zengin oldu: Formülü anlattı, ritüelleri şaşırttı
Feci kaza kamerada! Metrelerce yerde sürüklendiler: Acı dolu çığlığı sokağı inletti
ETİKETLER
#kaza
#çorlu
#zincirleme kaza
#Yol Güvenliği
#Bulgaristan Plakalı Araç
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.