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 | Ömer Faruk Dogan

Kadınlar paylaşıyor, erkekler saklıyor! Cömertlik üzerine şaşırtan araştırma

Yeni bir araştırma, kadınların paralarını başkalarıyla paylaşma konusunda erkeklere kıyasla çok daha cömert olduğunu ortaya koydu. "Diktatör oyunu" yöntemiyle yapılan deneyde, kadınların daha adil bölüşüm yaptığı görülürken, erkekler parayı kendilerine saklamaya daha meyilli çıktı. Sonuçlar bilim insanlarını bile şaşırttı.

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Kadınlar paylaşıyor, erkekler saklıyor! Cömertlik üzerine şaşırtan araştırma
KAYNAK:
Independent
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 17:20

Cebinizdeki paranın ne kadarını tanımadığınız biriyle paylaşırdınız? Peki ya bu kararınızın cinsiyetinizle doğrudan bağlantılı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Çoğu kişinin belki de aklının ucundan geçmeyecek ve "ne alaka" dedirten bu ihtimali, yapılan yeni bir araştırma doğruladı.

PLOS One dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı araştırmaya göre kadınlar, erkeklerden yüzde 40 daha cömert. Araştırmada kullanılan "diktatör oyunu" yöntemiyle, katılımcılara 10 euro verildi ve bunu anonim bir kişiyle paylaşmaları istendi. Sonuçlar, kadınların parayı paylaşma eğiliminde olduğunu, erkeklerin ise daha çok kendilerine saklamayı tercih ettiğini gösterdi.

ellerinde para tutan kadın ve erkek

KADINLAR PARAYI DAHA EŞİT PAYLAŞIYOR

Deneyin en dikkat çekici bulgularından biri, erkeklerin en yaygın tercihinin hiç paylaşmamak olurken, kadınların genellikle parayı eşit bölüştürmeyi tercih etmesiydi. Ortalama olarak, kadınlar 3,50 euro, erkekler ise 2,50 euro bağışladı. Araştırmacılar, cinsiyetler arasındaki bu farkın akıl yürütme yeteneği, kişilik özellikleri ve duygularla ilişkili olduğunu belirtti.

Özellikle açıklık (merak ve değişime açıklık) ve uyumluluk (empati yeteneği) gibi karakter özelliklerinin cömertliği artırdığı gözlemlendi. Ancak daha güçlü akıl yürütme yeteneğine sahip kadınların daha az cömert olduğu da araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu oldu.

Kadın ve erkeklerin cömertlik araştırması

BİLİM İNSANLARI BİLE SONUÇLARA ŞAŞIRDI

İspanya'daki Jaume I Üniversitesi'nden Profesör Marina Pavan, elde edilen sonuçların kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bizi şaşırtan şey, kadınlarla erkekler arasında bağış yapma konusunda nispeten büyük bir fark olmasıydı" dedi. Bulguları deneyin büyüklüğüne bağlayan Pavan, şunları söyledi:

"Mevcut çalışmaların çoğu cinsiyetler arasında cömertlik açısından küçük farklar olduğunu ya da hiç fark olmadığını gösterdi. Ancak bizim sahip olduğumuz gözlem sayısına sahip değillerdi."

Profesör Pavan'a göre deneyler insan doğasının olumlu bir yönüne ışık tuttu. "Bu oyunda, alıcının anonim olduğu ve teklif sahibinin kararında herhangi bir söz hakkı olmadığı göz önüne alındığında, standart ekonomi teorisine göre insanların hiçbir şey transfer etmemesini bekleriz. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bunu yapıyorlar. İşte bu yüzden bu oyunu 'özgeciliği' ölçmek için kullanıyoruz" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Özgecilik nedir?
Özgecilik, bireyin herhangi bir çıkar gözetmeksizin fedakarlıkta bulunmasını prensip edinen bir tutum olarak biliniyor. Buna göre, kişiler yaptıkları eylemler için herhangi bir karşılık beklemiyor hatta bazen diğer kişilerin iyiliği uğruna bedel ödemeyi göze alıyorlar.
ETİKETLER
#Bilimsel Araştırma
#Sözlü sınav
#Cömertlik
#Kadın Erkek Farkları
#Para Paylaşımı
#Kişilik Özellikleri
#Özgecilik
#Yaşam
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