Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kadınlara yönelik korkunç sözler! Fenomen ifşaladı, ekipler gözaltına aldı

Bir sosyal medya fenomeni, inşaat işçisi Mehmet Y.'nin kadınlara yönelik korkunç sözlerini kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:53

'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda paylaşılan bir video üzerine harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel ahlaka aykırı davranışları ve müstehcen söylemlerde bulunan 56 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Y.'yi gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kadınlara yönelik korkunç sözler! Fenomen ifşaladı, ekipler gözaltına aldı

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"oyku_owl' isimli instagram sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Ezine'de yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu görüntülerde beyan eden şahıs hakkında Belediyemizin dahil olduğu ihbar neticesinde Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmış, şahıs Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışması sonucunda gözaltına alınmıştır. Tüm Ezineli hemşehrilerimiz adına olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyor, anayasal düzenin bize verdiği yetki çerçevesinde bu sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağımızı belirtmek istiyorum"

Kadınlara yönelik korkunç sözler! Fenomen ifşaladı, ekipler gözaltına aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebeveynler dikkat! Bir oyuncağın satışı daha yasaklandı: Kısırlık riski taşıyor
AVM tuvaletinde skandal! Kadınları gizlice kayda aldı
Kadıköy'de Güney Koreli fenomeni taciz etmişti! Mahkemedeki son sözü 'pes' dedirtti
ETİKETLER
#çanakkale
#yaşlı adam
#ezine
#şantaj
#sosyal-medya
#Müstehcen Yayın
#Gözaltına Alma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.