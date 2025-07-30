Kadınlara yönelik korkunç sözler! Fenomen ifşaladı, ekipler gözaltına aldı

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda paylaşılan bir video üzerine harekete geçti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel ahlaka aykırı davranışları ve müstehcen söylemlerde bulunan 56 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Y.'yi gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"oyku_owl' isimli instagram sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Ezine'de şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu görüntülerde beyan eden şahıs hakkında Belediyemizin dahil olduğu ihbar neticesinde Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmış, şahıs Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışması sonucunda gözaltına alınmıştır. Tüm Ezineli hemşehrilerimiz adına olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyor, anayasal düzenin bize verdiği yetki çerçevesinde bu sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağımızı belirtmek istiyorum"