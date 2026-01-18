Kafası bazaya sıkıştı! 2 buçuk yaşındaki Amine kurtarılamadı

Ailesiyle birlikte dedesinin köydeki evine giden Amine A isimli küçük kız kafası bazaya sıkışarak hayatını kaybetti. İddialara göre akşam saatlerinde yatmaya hazırlandıkları sırada aileden biri bazanın altından malzeme çıkartırken Amine A. kafasını bazanın içerisine uzattı. Baza aniden kapanınca küöük kızın kafası bazanın arasında kalarak sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma evde inceleme yaparken, ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Amine, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Çardak köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Amine A.'nın ailenin tek çocuğu olduğu ve yapılan ön otopsisinde boğulmadan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.