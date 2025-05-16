Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Kafasına kale direği düştü! 13 yaşındaki çocuğun hayatı kabusa döndü!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki Mahmut Tunahan Güngör'ün kafasına kale direği düştü. Olay sonrası baygınlık geçiren çocuk acil ameliyata alındı. İki kez ameliyat geçiren çocuğun hayatıçift görme problemi yaşamasıyla kabusa döndü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 10:53

Sakarya'da meydana gelen akılalmaz olay bir halı sahada gerçekleşti. 5 Nisan günü arkadaşlarıyla oynamak için halı sahaya giden 13 yaşındaki Mahmut Tunahan Güngör'ün kafasına paslanmış ve bir parçası eksik olan kale direği düştü. Olay sonrası baygınlık geçiren çocuk, ilk olarak ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sonrasında ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kafasına kale direği düştü! 13 yaşındaki çocuğun hayatı kabusa döndü!

İKİ KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Burada gözlerinden iki kez ameliyat olan Mahmut Tunahan'da çift görme (diplopi) problemi ortaya çıktı. Evde tedavisine devam edilen Tunahan'a ailesi göz kaslarını çalıştırmak için egzersiz yaptırıyor. Yaşanan olay sonrasında adeta hayatı kararın çocuğun ailesi ise kazanın yaşandığı sahadaki ihmalkarlığa sebep olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Kafasına kale direği düştü! 13 yaşındaki çocuğun hayatı kabusa döndü!

ANNE YAŞANANLARI ANLATTI

Anne Zerrin Güngör, "Top sahasında arkadaşlarıyla oynarken destek ayağı olmayan kale direği oğlumun kafasına düştü. Haberi aldığımızda hemen oğlumun yanına gittim ve yerde yatıyordu. Ambulansla ilk önce Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması şüphesiyle de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler neticesindeki gözaltında orbita kırıkları tespit edildi ve plastik cerrahi tarafından müdahale edilmesi gerektiği söylendi. Bize en yakın hastaneye sevk ettiler. Çocuğum ameliyata alındı ve gözü açılınca gözünü sağa, sola çeviremiyordu, yukarı aşağı bakarken de çift görüyordu. Tekrar MR ve tomografi işlemleri sonrasında ikinci bir ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında sağa ve sola bakış açısı düzeldi ama yukarı, aşağı bakarken çift görmeye devam etti. Doktora gittiğimizde bu durumun kalıcı olabileceği söylendi" dedi.

Kafasına kale direği düştü! 13 yaşındaki çocuğun hayatı kabusa döndü!

"BU İHMALKARLIKLAR NEREYE KADAR SÜRECEK, KAÇ ÇOCUĞUN CANI YANACAK"

Oğlunun geleceği için endişe duyan anne Güngör, "Oğlumun şu anki sağlık durumu değişti. Kendisine özgüveni yok, eskisi gibi sosyal aktivitelere katılamıyor. Ailecek korkuyoruz başına bir şey gelecek, gözünden kaynaklı bir sorun yaşayacak diye. Yukarı, aşağı bakamıyor. Bu çocuk bisiklet sürecek, aşağı veya yukarı bakması gerekecek ve çift görecek. Bu kaza döneminde yaklaşık 1,5 ay derslerden geri kaldı, 8. sınıf öğrencisi ve LGS'ye hazırlanıyordu, derslerden geri kaldığı için verim alamayacak. Farklı bir bölüm okuması gerekecek, bu da oğlumun hayati yönünü değiştirecek. Önce çocuğum mağdur oldu, sonra da biz. Ben çalışıyordum ve oğlum kaza geçirince işten çıkmak zorunda kaldım çünkü evde bakıma ihtiyacı vardı. Biz tüm delillerimizi, raporlarımızı hazırladık ve avukatlarla görüşme aşamasındayız, ilk fırsatta şikayetçi olup dava açacağız. Bu ihmalkarlıklar nereye kadar sürecek, kaç çocuğun canı yanacak veya kaç ailenin gözü yaşlı kalacak" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Profesör Ülker Meral Çulha'ya dolandırıcılık şoku! Milyonlarca lirasını kaptırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da 10 milyonluk alacak-verecek kavgasında kan aktı: Yaralılar var!
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.