Kağıt toplayıcısı gençten örnek hareket! Çöpte bulduğu altınlarla hayatı değişti

Muğla'nun Bodrum ilçesinde sokaklarda yaşayan 22 yaşındaki Aslan Kalkay, yaklaşık 8 yıl önce Mardin’den çalışmak için önce Marmaris’e, ardından Bodrum’a geldi. Geceleri Paşatarlası sahilinde uyuyup, gündüzleri çöp toplayarak geçimini sağlayan genç, önceki gün sabah saatlerinde bir konteynerde siyah bir poşet buldu. Poşetin içinden 6 çeyrek altın, 1 yarım altın, 2 altın zincir ve bir Osmanlı tuğralı madalyon çıktı. Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrendikten sonra hemen karakolun yolunu tutan Kalkay, poşeti polise teslim etti.

ALTINLARI TESLİM ETTİ TÜM HAYATI DEĞİŞTİ

Dürüstlüğüyle herkesi kendine hayran bırakan gence Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli sahip çıktı. Polis memurları kendi aralarında para toplayıp Kalkay’ın temel ihtiyaçlarını karşılayarak, ona bir cep telefonu aldı. İlçe Emniyet Müdürü Darendeli ise Kalkay’a iş ve barınma imkanı sağladı. Darendeli’nin girişimleri sonucu Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki bir restoranın sahibi olan Murat Fatih Yıldız, Kalkay’ı işe aldı ve garsonluk eğitimi vermeye başladı. Yeni hayatına ilk adımını atan Aslan Kalkay, "8 yıllık sokak hayatım sona erdi, artık düzenli bir hayatım var. Polis arkadaşlar ve Murat Bey sayesinde çalışıyor ve barınıyorum. Bu herkesin yapması gereken bir şeydi. Haram lokma yemedim, helalden şaşmadım" dedi.

"ŞİMDİ EVİM, İŞİM VE TELEFONUM VAR"

Kalkay, altınları teslim ettikten sonra hayatının bir anda değiştiğini söyleyerek "Karakola sadece teslim edip çıkacağımı düşünmüştüm. Ama bana çok sahip çıktılar. Şimdi evim, işim ve telefonum var. Herkese teşekkür ediyorum. Çöp toplayıcısıyım, sokaklarda kalıyorum. Dün veya iki gün önce bir çöpte değerli bir altın buldum. Bunu karakola teslim ettikten sonra sağ olsun polis arkadaşlar ve Murat Bey bana çok yardımcı oldular. Şu anda kalacak yerim var ve çalışıyorum. Hiçbir sorunum yok. Zaten bu herkesin yapması gereken bir şey. Aksi durumda bir insanın malını mülkünü elinden almak gibi oluyor, bu da hırsızlığa giriyor. Ben bugüne kadar yaklaşık 8 yıllık sokak hayatım boyunca hiçbir şekilde hırsızlık yapmadım ve yapmam da. Allah’a çok şükür her zaman helale yöneldim, haram yemedim. İnsanlara da bunu tavsiye ederim.

"DÜRÜSTLÜĞÜ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Restoran sahibi Fatih Murat Yıldız ise, "Aslan kardeşimizi Bodrum Emniyeti sayesinde tanıdık. Dürüstlüğü beni çok etkiledi. Kendisine lojman, iş ve sosyal destek sağlıyoruz. Toplum olarak böyle insanlara sahip çıkmalıyız. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’ye de teşekkür ediyorum. Bodrum Emniyet Teşkilatı’nı bu hassas hareketlerinden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Aslan kardeşimizi bizlerle tanıştırdılar. Taleplerinin böyle bir kazanıma dönüştüğünü söylediler. Ben de sağduyuyla yaklaştım. Kendisiyle bundan sonra hem birlikte çalışacağız hem de birlikte hareket edeceğiz. Her konuda kendisine yardımcı olacağız; ister lojman olsun, ister konaklama, ister çalışma hayatı, ister arkadaşlık ortamı, her alanda destek olacağız. Ama öncelikle Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’ye teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hassas davrandılar. Kendilerine buradan selamlarımı iletiyorum. Bizler bugünlere zorlu şartlarla geldik. Bu yaşımızda, bu çalışma hayatında iş insanı olarak. Herkes çalışma hayatındaki insanlara yardımcı olursa, toplum olarak daha mutlu ve huzurlu oluruz. Aslan kardeşimizin bu davranışı gönlümü fethetti, öyle söyleyeyim. Bu hareketiyle takdirimi kazandı. Allah nasip ederse kendisiyle uzun yollar yürüyeceğiz" dedi.