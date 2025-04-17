Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

SMA bağışı sanıldı, gerçek başka çıktı! Vicdanınız yok mu sizin?

İstanbul'da esnaflara girerek SMA hastası bir bebek adına bağış kumbarası bırakan kişilerin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Kumbara üzerine basılı olan ismin, fotoğrafın ve valilik izin numarasının başka kişilere ait olduğu tespit edilirken toplanan paranın ise bambaşka birine gittiği öğrenildi. Polis ekipleri IBAN sahibini yakalayarak adliyeye sevk etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:51

İstanbul’da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Arnavutköy'de yaklaşık 1 sene önce SMA hastası bir bebek adına esnafa dağıtılan kumbaraların sahteciler tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

ESNAF, KUMBARA SAHİBİYLE İRTİBATA GEÇMEK İSTEYİNCE ANLAŞILDI

Bir esnaf dolan kumbarayı teslim etmek için sahibiyle irtibata geçmek istediğinde gerçek anlaşıldı. Kumbara üzerine basılan fotoğraf ve ismin başka birine, valilik izin numarasının ise İzmir’de yaşayan gerçekten hasta olan başka bir çocuğa ait olduğu ortaya çıktı. Şahısların kopyalanan izin numarası üzerinden kendi IBAN numaralarını belirterek ve kumbara dağıtarak sahte bağış topladığı ortaya çıktı.

SMA bağışı sanıldı, gerçek başka çıktı! Vicdanınız yok mu sizin?

BAŞKA VAKIFLAR ADINA BAĞIŞ TOPLAMIŞ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kumbara üzerinde ismi yazılı olan R.T.D. isimli zanlının daha öncede bilindik büyük vakıflar adına sahte bağış toplarken fark edildiği yapılan şikayetler doğrultusunda hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri yakalanan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

"İNSANLAR BU SEVİYEYE KADAR DÜŞTÜ"

Olayın dolandırıcılık olduğunu fark eden esnaf Faruk Aksakallı, "Arkadaş geldi SMA hastası çocuğu olduğunu belirterek kumbara bırakmak istedi. Biz de hassasiyet göstererek yardımcı olmak istedik kumbara dolunca parayı göndereceğimiz yeri ararken dolandırıcılık olduğunu fark ettik. Başka bir çocuğun adına para toplanmaya çalışıldığını fark ettik polise bildirdik ve şahıs yakalandı. Biz fark etmemiş olsaydık buradaki bütün esnaflara bu kumbaralar dağıtılmıştı hepsi geri toplandı. Çocuklar üzerinden böyle bir şey yapmak kötü bir duygu, insanlar bu seviyeye kadar düştü" şeklinde konuştu.

SMA bağışı sanıldı, gerçek başka çıktı! Vicdanınız yok mu sizin?

"İHTİYAÇ SAHİBİ BİRİ GELSE ARTIK KABUL ETMEYECEĞİM"

Aynı kumbaradan dükkanına bırakılan ve sonradan olayları fark eden esnaf Berat Ozan "Biz kumbara dışında valilik izin baskısını görünce yardımcı olarak almak istedik. Boşaltma olayı olmadı kimse gelmedi ve sormadı ne kadar dolu olduğunu normal kumbaraya 1 TL atılıyorsa buna 50 veya 100 TL atılıyor. Ben görünce şaşırdım insanlara güven olayını ortadan kaldırıyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan biri gelse artık kabul etmeyeceğim çünkü biz de bu suça ortak olmuş oluyoruz artık. Yazıklar olsun ne diyorum" İfadelerini kullandı.

Öte yandan ismi kullanılarak dolandırıcılık yapılan gerçek SMA hastası çocuğun ailesiyle yapılan telefon görüşmesinde duruma hakim oldukları, şahsı tanımadıkları ve kendi kampanya süreçlerinin zedelenmemesi adına isimlerinin açıklanmamasını istedikleri belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular

SMA hastalığı nedir?
Spinal Musküler Atrofi olarak isimlendirilen SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. Vücuttaki pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA, batı ülkelerinde daha sık görülür.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnternetten alışveriş yaparken iki kere düşünün! Lüks içinde yaşayan dolandırıcının konuşmaları şoke etti: 'Ferrari bile aldım'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de ucuz daire vaadiyle 12 kişiyi dolandırıp kaçtı
ETİKETLER
#istanbul
#dolandırıcılık
#esnaf
#sma
#sahte dolar
#Vaat
#Kumbara Toplama
#Denetimsizlik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.