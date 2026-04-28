Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Kağıthane'de evin çatısına servis aracı uçtu

İstanbul'un Kağıthane servisinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis aracı gecekondunun çatısına düştü. Ev sahibi kazayı komşularının aramasıyla öğrendi.

Kağıthane'de evin çatısına servis aracı uçtu
Kağıthane'de, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan servis aracı, önce bariyerlere çarptı ardından gecekondunun çatısına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, evin boş kimsenin olması ve serviste yolcunun bulunmaması facianın önüne geçti. Kaza, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Bostan Sokak'ta meydana geldi.

TAKLALARLA GECEKONDUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yokuş aşağı seyir halinde olan servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak gecekondunun üzerine düştü. Kaza sırasında gecekondunun boş olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞOFÖR YARALANDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan servis şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında evde ve serviste kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

KOMŞULARININ ARAMASIYLA ÖĞRENDİ

Gecekondunun sahibi İsmail Koç, "iş yerindeydim arkadaşlar komşular aradı. Araba uçtu çatıya dediler. Araç yukardan aşağı inerken duvara vuruyor oradan uçuyor ters bir şekilde gece konduğun çatısına uçuyor. Bir şoför yaralıydı Allah'tan başka yaralılar yok. Allah kimseye göstermesin. Evin içerisi boştu" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

