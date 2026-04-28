Kağıthane'de, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan servis aracı, önce bariyerlere çarptı ardından gecekondunun çatısına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, evin boş kimsenin olması ve serviste yolcunun bulunmaması facianın önüne geçti. Kaza, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Bostan Sokak'ta meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kağıthane'de evin çatısına servis aracı uçtu Kağıthane'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan servis aracı bariyerlere çarptıktan sonra bir gecekondunun çatısına uçtu. Kaza, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Bostan Sokak'ta meydana geldi. Servis aracı önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak gecekondunun çatısına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, evin ve servisin boş olması muhtemel facianın önüne geçti. Gecekondunun sahibi İsmail Koç, aracı yukardan aşağı inerken duvara vurduğunu ve oradan uçtuğunu belirtti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TAKLALARLA GECEKONDUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yokuş aşağı seyir halinde olan servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak gecekondunun üzerine düştü. Kaza sırasında gecekondunun boş olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞOFÖR YARALANDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan servis şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında evde ve serviste kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

KOMŞULARININ ARAMASIYLA ÖĞRENDİ

Gecekondunun sahibi İsmail Koç, "iş yerindeydim arkadaşlar komşular aradı. Araba uçtu çatıya dediler. Araç yukardan aşağı inerken duvara vuruyor oradan uçuyor ters bir şekilde gece konduğun çatısına uçuyor. Bir şoför yaralıydı Allah'tan başka yaralılar yok. Allah kimseye göstermesin. Evin içerisi boştu" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.