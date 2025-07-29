Kahramanlardan geriye bu görüntü kaldı! Herkesin yüreği dağlandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 gönüllünün, yangının en tehlikeli saatlerinde bir tanker ile alevlere mücadele etmeye çalışırken, hayatını kaybetmesi herkesi derinden yaraladı.

YİYECEK İKRAM EDİP, SOHBET ETTİLER

Gönüllülerden; Gürsulu Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek, hayatlarını kaybetmeden dakikalar önce Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a yiyecek ikram edip, onunla sohbet etti. Görüntülere yansıyan kareler herkesin yüreğini dağladı.

BAŞKAN IŞIK HABERİ ALINCA KAHROLDI

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, dakikalar sonra 2 gencin ölüm haberini almasıyla kahroldu. Alevlerle mücadele ederken Gürsu'nun iki evladını uğurlayan Başkan Işık, acılı ailelere de taziye ziyaretinde bulundu.