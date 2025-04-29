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 | Murat Makas

Kahvaltıda pes dedirten anlar! Ekmeği yutarken ağzında son anda fark etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kahvaltı yapmak için zincir marketten ekmek alan aile neye uğradığını şaşırdı. Zincir marketten alınan ekmeğin içinden çıkan madde şoke etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 14:21

Hatay’da Mehmet Bozar ve ailesi sabah kahvaltısı yapmak istediği esnada hayrete düştü. Marketten alınan ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktı. Ekmeğin içerisinde inşaat çivisinin gözükmediğini ifade eden Mehmet Bozar, yaşananlara tepki gösterdi. Durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulunan ihbar eden Bozar, kısa sürede bölgeye gelen ilçe tarım ekiplerine çiviyi teslim etti.

Kahvaltıda pes dedirten anlar! Ekmeği yutarken ağzında son anda fark etti

YETKİLİLER ÇİVİYİ VE EKMEĞİ ALDI

Eşinin yemek yediği esnada ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktığını ifade eden Mehmet Bozar, "Geçen Cumartesi çocuğu zincir marketlerden birine gönderdim. Sabah kahvaltıda tost yapmak istedik. Ekmeğin ne üstünden ne de altından görmeyeceğimiz şekilde içinden çivi çıktı. Eşim tostu yemek isterken inşaat çivisi ağzına geldi. Çiviyi çıkartıp yetkililere teslim ettik. Yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyorum. Çivinin üzerinde dikkatli bakılınca hamurun yapışıp pişmiş vaziyetteydi. Yetkililer benden çiviyi ve ekmeği istediler. Ben Tarım Müdürlüğüne teslim ettim. Eşim çiviyi yutabilirdi veya kötü sonuçlar olabilirdi. Allah'tan eşim çiviyi yutmadan fark edip çıkarttı" ifadelerini kullandı.

Kahvaltıda pes dedirten anlar! Ekmeği yutarken ağzında son anda fark etti
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