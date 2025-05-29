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 | Bengül Arıca

Kamyonetten düştü denildi! 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Aydın’da meydana gelen olayda 4 yaşındaki çocuğun kamyonet kasasından düşerek öldüğü bildirilmişti. Jandarma ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası aracın lastik ve ön kaput bölümünde kan izlerinin tespit edilmesiyle gerçek ortaya çıktı. Araç sürücüsü suçunu itiraf etti ve 4 yaşındaki Enes'in geri manevra sırasında araç altında kalarak can verdiği belirlendi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 11:14

Aydın'ın Efeler İlçesi acı bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Enes Ç. isimli çocuğun kamyonet kasasından düşmesi sonrasında hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan çalışmalarda olayın düşme olayı olmadığı değerlendirildi.

Kamyonetten düştü denildi! 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Olay yerinde ve çevresinde yapılan araştırma sonucu 37 yaşındaki M.Ö. isimli şüphelinin araç ile Enes Ç. isimli çocuğu geri manevra yaparken ezdiği bilgisine ulaşıldı.

Kamyonetten düştü denildi! 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Şüphelinin yapılan kamera incelemesi sonucunda olay saatinde bölgede olduğu ve araçta yapılan incelemede lastik ve ön kaput bölümünde kan izleri tespit edildi. Şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak alınan ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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