Kan donduran cinayet! Önce vücudu bulundu, sonra kafası: Canilerin cezası belli oldu

Kastamonu'nun Merkez ilçesi Dere köyü mevkiinde 5 Mayıs 2024 tarihinde kaybolan 48 yaşındaki Adem Yeşilgil'in çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Yakınları ve ailesi Yeşilgil'i her yerde ararken, terk edilmiş şüpheli araç ihbarına giden ekipler dehşetle karşılaştı.

KAFASINI KESMİŞLER

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç ve çevresinde yapılan incelemeler neticesinde, bölgedeki su kanalının içinde başı kesilmiş halde ceset bulundu. Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Adem Yeşilgil'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince, 4 günlük bir aramanın ardından Yeşilgil'in kesilen kafası da cesedin bulunduğu yerden 2 bin 200 metre uzaklıkta bulundu. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yargılama sürecinde E.Ö. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. hakkında 'mala zarar verme', 'kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma' suçlarından dava açıldı.

BERRATLERİNİ İSTEDİLER

Davanın karar duruşmasında tutuklu yargılanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan E.Ö., taraf avukatlarıyla Adem Yeşilgil'in yakınları hazır bulunurken, sanık Şerife K. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklar, önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarlayarak beraatlerini talep etti. Taraf avukatları ise önceki savunmalarını tekrarladı.

İKİ SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Daha sonra sanıklar hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, Niyazi K. ve Şerife K.'yi 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Niyazi K.'yi 'mala zarar verme', ateşli silah kanuna muhalefet', 'yağma' suçlarından toplam 11 yıl 4 ay; Şerife K. ise 'mala zarar verme' ve 'yağma' suçlarından 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan E.Ö. ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E.Ö. hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar verildi.