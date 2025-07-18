Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kan donduran cinayet! Önce vücudu bulundu, sonra kafası: Canilerin cezası belli oldu

Kastamonu'da kaybolan ve cesedi korkunç şekilde Adem Yeşilgil'in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Yeşilgil'in öldürdükten sonra kafasını kesen 2 sanığın cezası belli oldu. Şerife K. ve Niyazi K. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kan donduran cinayet! Önce vücudu bulundu, sonra kafası: Canilerin cezası belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 10:01

'nun Merkez ilçesi Dere köyü mevkiinde 5 Mayıs 2024 tarihinde kaybolan 48 yaşındaki Adem Yeşilgil'in çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Yakınları ve ailesi Yeşilgil'i her yerde ararken, terk edilmiş şüpheli araç ihbarına giden ekipler dehşetle karşılaştı.

Kan donduran cinayet! Önce vücudu bulundu, sonra kafası: Canilerin cezası belli oldu

KAFASINI KESMİŞLER

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç ve çevresinde yapılan incelemeler neticesinde, bölgedeki su kanalının içinde başı kesilmiş halde ceset bulundu. Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Adem Yeşilgil'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince, 4 günlük bir aramanın ardından Yeşilgil'in kesilen kafası da cesedin bulunduğu yerden 2 bin 200 metre uzaklıkta bulundu. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. sürecinde E.Ö. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Şerife K., Niyazi K. ve E.Ö. hakkında 'mala zarar verme', 'kasten ', 'gece vakti silahla yağma' suçlarından dava açıldı.

Kan donduran cinayet! Önce vücudu bulundu, sonra kafası: Canilerin cezası belli oldu

BERRATLERİNİ İSTEDİLER

Davanın karar duruşmasında tutuklu yargılanan Niyazi K. ile tutuksuz yargılanan E.Ö., taraf avukatlarıyla Adem Yeşilgil'in yakınları hazır bulunurken, sanık Şerife K. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklar, önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarlayarak beraatlerini talep etti. Taraf avukatları ise önceki savunmalarını tekrarladı.

Kan donduran cinayet! Önce vücudu bulundu, sonra kafası: Canilerin cezası belli oldu

İKİ SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Daha sonra sanıklar hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, Niyazi K. ve Şerife K.'yi 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Niyazi K.'yi 'mala zarar verme', ateşli silah kanuna muhalefet', 'yağma' suçlarından toplam 11 yıl 4 ay; Şerife K. ise 'mala zarar verme' ve 'yağma' suçlarından 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan E.Ö. ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E.Ö. hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayırmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı!
Avcılar'da ihbara giden polis şok oldu: Ceset bırakıp kaçtılar
ETİKETLER
#tutuklama
#cinayet
#öldürme
#kastamonu
#yargılama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.