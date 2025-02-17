Kocaeli'deki kan donduran cinayette korkunç detaylar! Cesetle 36 saat geçirmiş

Gebze'de bir fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Günlerdir Yüzak'tan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Yüzak'ın son görüştüğü keşiler tespit edildi. Cinayeti işleyen zanlı emniyet ekipleri tarafından tutuklanırken ifadesi şaşkına kan dondurdu.

CESETLE 36 SAAT GEÇİRMİŞ

Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Yüzak'ın cesedi ise ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARAYI PAYLAŞAMAMIŞLAR

Öte yandan, R.G'nin savcılık ifadesine ulaşıldı. R.G. ifadesinde, Murat Yüzak ile birlikte bahis oynadıklarını, Yüzak'ın kazandıkları parayı kendisiyle paylaşmadığını anlattı. Bu sebeple tartıştıklarını söyleyen R.G., Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca R.G., cinayetin ardından Yüzak'ın cesediyle 1,5 gün boyunca araçta dolaştığını ve daha sonra cesedi ormanlık alana bırakıp üzerini çalılarla örttüğünü belirtti.